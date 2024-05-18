Γερμανία: Ακτιβιστές έκλεισαν για λίγο το αεροδρόμιο του Μονάχου - Οκτώ συλλήψεις

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε οκτώ ακτιβιστές για το κλίμα που παραβίασαν τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου του Μονάχου, προκαλώντας για σύντομο χρονικό διάστημα το κλείσιμό του σήμερα το πρωί εν μέσω πολυσύχναστης ταξιδιωτικής περιόδου για το αεροδρόμιο αυτό, στη νότια Γερμανία.

Έξι από τους ακτιβιστές κόλλησαν τα χέρια τους σε διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι η κατάσταση έχει τώρα τεθεί υπό έλεγχο και ότι και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου είναι τώρα ανοιχτοί.

Η κλιματική οργάνωση "Τελευταία Γενιά", η οποία έχει πραγματοποιήσει παρόμοιες κινητοποιήσεις στο παρελθόν, ανακοίνωσε ότι αυτή ευθύνεται για την κινητοποίηση στο αεροδρόμιο σε σειρά αναρτήσεων που έκανε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, στις οποίες διακρίνονται μέλη της σε έναν, όπως φαίνεται, διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης με πλακάτ διαμαρτυρίας.

«Συνολικά έξι άνθρωποι κάθονται σε δύο ομάδες σε διαφορετικά σημεία του αεροδρομίου του Μονάχου», αναφέρεται σε μια από τις αναρτήσεις της.

Σε ένα από τα πλακάτ διαμαρτυρίας αναγράφεται: «Πρόβλημα είναι η κυβέρνηση, όχι οι διακοπές μας».

Η οργάνωση δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει σε κλήση ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του Reuters για να σχολιάσει σχετικά.

Η διατάραξη της λειτουργίας του αεροδρομίου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους για το αεροδρόμιο αυτό στη νότια Γερμανία, σύμφωνα με τις αρχές του.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι αυτό έκλεισε πλήρως για σύντομο χρονικό διάστημα και σημείωσε ότι ακόμη είναι πιθανόν να υπάρξουν καθυστερήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

