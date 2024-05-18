Ambrey: Επίθεση από τους Χούθι δέχθηκε δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά

Η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου με σημαία Παναμά φέρεται να "δέχθηκε επίθεση" καθώς έπλεε περίπου 10 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Μόκα, στην Υεμένη.

Η Ambrey πρόσθεσε ότι βάσει επικοινωνίας μέσω ασυρμάτου το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από πύραυλο και έχει εκδηλωθεί φωτιά σε αυτό. Η βρετανική εταιρεία δεν διευκρίνισε περαιτέρω σχετικά με την επικοινωνία αυτή που έγινε μέσω ασυρμάτου.

Στα πλοία που πλέουν κοντά στην περιοχή αυτή έγινε σύσταση να επιδεικνύουν προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, πρόσθεσε η Ambrey σε συμβουλευτικό της σημείωμα.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ελέγχουν τα πολυπληθέστερα τμήματα της Υεμένης και πρόσκεινται στο Ιράν, εξαπολύουν εδώ και μήνες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που πλέουν στα ανοιχτά της χώρας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται για όγδοο μήνα ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Νωρίτερα σήμερα ο βρετανικός φορέας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε ανακοινώσει ότι πλοίο κινούμενο στην Ερυθρά Θάλασσα χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο και υπέστη ελαφριά ζημιά.

«Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή και συνεχίζουν το δρομολόγιο προς τον λιμένα που αποτελεί τον επόμενο προορισμό τους», πρόσθεσε σε έκτακτο ενημερωτικό σημείωμά του, διευκρινίζοντας πως το συμβάν αυτό εκτυλίχθηκε στον θαλάσσιο χώρο 76 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της πόλης Χοντάιντα, λιμανιού της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.