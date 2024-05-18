The Substance: H νέα ταινία της Κοραλί Φαρζά με τη Ντέμι Μουρ και τη Μάργκαρετ Κουάλεϊ

Η Γαλλίδα σκηνοθέτις Κοραλί Φαρζά (Coralie Fargeat) επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ολοκαίνουργια ταινία τρόμου «The Substance», επτά χρόνια μετά το θρίλερ δράσης «Revenge».

Το πρώτο teaser που αποκαλύφθηκε από το Deadline, διαρκείας μόλις 40 δευτερόλεπτων δίνει μία πρώτη εικόνα, ενώ η περιγραφή στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών αναφέρει: «Ονειρευτήκατε ποτέ μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας; Θα πρέπει να δοκιμάσετε το νέο προϊόν 'The Substance'. Μου άλλαξε τη ζωή. Με το 'Substance', μπορείτε να δημιουργήσετε μια άλλη εκδοχή του εαυτού σας, νεότερη, πιο όμορφη, πιο τέλεια... Απλά μοιραστείτε το χρόνο. Μία εβδομάδα για τον έναν, μία εβδομάδα για τον άλλον. Μια τέλεια ισορροπία επτά ημερών. Εύκολο δεν είναι; Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες, τι μπορεί να πάει στραβά;».

Σε σενάριο και σκηνοθεσία της Κοραλί Φαρζά πρωταγωνιστούν η Ντέμι Μουρ (Demi Moore), η Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Margaret Qualley) και ο Ντένις Κουέιντ (Dennis Quaid).

Ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας στις Κάννες, η Mubi απέκτησε τα παγκόσμια δικαιώματα ενώ είναι παραγωγή εκτός της σκηνοθέτιδας, των Έρικ Φέλνερ (Eric Fellner) και Τιμ Μπέβαν (Tim Bevan) μέσω της εταιρείας παραγωγής Working Title.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία θα βγει στους κινηματογράφους αργότερα φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

