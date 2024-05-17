Παναθηναϊκός: Τι έγινε στα «πράσινα» αποδυτήρια στην Τούμπα

Ένταση από τον αγώνα, απογοήτευση, νεύρα, ήταν μερικά από τα συναισθήματα που είχαν οι “Πράσινοι” μετά το τελικό σφύριγμα της λήξης στην Τούμπα.
Ο Ολλανδός διαιτητής έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με εντελώς διαφορετικά συναισθήματα. Πανηγυρισμοί για τον Δικέφαλο, προβληματισμός για το Τριφύλλι.
Όλοι γνώριζαν ότι η επόμενη μέρα, ενόψει Ολυμπιακού και Άρη, θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και πως πλέον τα περιθώρια για έξοδο του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη στενεύουν ασφυκτικά. Είναι η ώρα, όπου Πράσινοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
