Βόρεια Μακεδονία: Προκλητικός ο πρόεδρος του VMRO

Σε νέα πρόκληση προέβη σήμερα ο πρόεδρος του VMRO, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος ερωτηθείς σχετικά με την ενέργεια της νέας προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, να αποκαλέσει «Μακεδονία» τη χώρα της, επέμεινε ότι σύμφωνα με τη δική τους ερμηνεία της Συμφωνίας των Πρεσπών, δεν υπάρχει παραβίαση και αν η Ελλάδα πιστεύει το αντίθετο να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του VMRO χαρακτήρισε τη στάση της νέας προέδρου «αξιοπρεπή» και πρόσθεσε ότι περίμενε συγχαρητήρια από το νότιο γείτονα.

Ειδικότερα, ο Μιτσκόσκι δήλωσε ότι «δεν περιμένω οι σχέσεις των δύο χωρών να βασίζονται σε πολιτικές επίδειξης ισχύος, περιμένουμε να έχουμε καλές και άριστες σχέσεις γειτονίας. Εκτιμώ ότι το VMRO-DPMNE και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν τη δική τους θέση σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών, σε κανέναν μας δεν αρέσει αυτή η συμφωνία.»

Ο Μιτσκόσκι πρόσθεσε δε ότι «σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί μέρος των θεσμών, του Συντάγματος και των νόμων και στην επικοινωνία εντός των θεσμικών οργάνων και μεταξύ των θεσμών της χώρας θα χρησιμοποιείται η συνταγματική ονομασία», αλλά είναι δικαίωμά του το πώς θα αποκαλεί τη χώρα του δημοσίως και στα μέσα ενημέρωσης.

«Περιμένω ότι η πρόεδρος Σιλιάνοφσκα θα χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία και τη λέξη μακεδονικός, γιατί σύμφωνα με την ερμηνεία μας για τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν υπάρχει καμία παραβίαση και χρησιμοποιώ αυτήν την ευκαιρία για να πω στους φίλους μας από την Ελλάδα να σταματήσουν τις απειλές, τα εμπόδια, και αντί να γυρίζουμε πίσω ας κοιτάξουμε το μέλλον, αυτά είναι έγγραφα που αποτελούν μέρος του νόμου. Αν νομίζουν ότι παραβιάσαμε τη συμφωνία, τότε υπάρχει Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, οπότε εκεί θα διασταυρώσουμε τα επιχειρήματά μας. Δεν θα ήθελα να συμβεί αυτό, τους καλώ να έχουμε φιλικές σχέσεις, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Και αν κάποιος περιμένει από το VMRO να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος, να είστε σίγουροι ότι δεν θα το κάνουμε αυτό», τόνισε ο Μίτσκοσκι.



Ο Μίτσκοσκι πρόσθεσε ότι αναμένεται να επικυρωθεί το πρωτόκολλο που θα αναφέρεται στην οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

Ειδικότερα δήλωσε ότι «θέλουμε οικονομική συνεργασία και εκμεταλλεύομαι αυτήν την ευκαιρία για να καλέσω τις ελληνικές εταιρείες να επενδύσουν στη Βόρεια Μακεδονία, θέλουμε να τις καλωσορίσουμε» όπως πρέπει και οι εταιρείες της χώρας του, πρόσθεσε, να επενδύσουν στην Ελλάδα, καθώς «έτσι πρέπει να συνεργάζονται οι εταίροι»

Συνεχίζοντας στο ίδιο κλίμα, ο Μίτσκοσκι, είπε ότι «δυστυχώς η πρώτη εντύπωση από τον νότιο γείτονά μας αντί για συγχαρητήρια για τον θρίαμβο τόσο του VMRO όσο και της Σιλιάνοφσκα είδαμε δημοσίως επίδειξη ισχύος, παρόλο που η Συμφωνία των Πρεσπών εφαρμόζεται στη χώρας μας, ενώ εκεί δεν έχουν κάνει τα τρία βασικά πράγματα. Θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας και προσδοκώ να συναντήσω τον Έλληνα πρωθυπουργό σύντομα και να συζητήσουμε για συνεργασία στον τουρισμό, την οικονομία, την εκπαίδευση κ.λπ.».

Γεραπετρίτης για Βόρεια Μακεδονία: Παραχωρήσεις στα θεμελιώδη δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές

«Δεν υπάρχει περιθώριο για οποιαδήποτε παραχώρηση. Η Ελλάδα θα παρακολουθεί αυστηρά την κατάσταση στη Βόρεια Μακεδονία», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθείς στις κοινές δηλώσεις με τον υπουργό Εξωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας Jan Lipavský στην Πράγα, αν μετά τις επερχόμενες ευρωεκλογές η Βόρεια Μακεδονία θα είναι δυνατόν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση - με αφορμή και τα όσα διεμήφθησαν στην ορκωμοσία της νέας Προέδρου της χώρας.

«Γνωρίζουμε ότι μία από τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της προενταξιακής διαδικασίας είναι η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας να τηρήσει πλήρως τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία υποδεικνύει ακριβώς τη συνταγματική ονομασία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, είναι βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να συνεχίσει να εφαρμόζει τη Συμφωνία. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία παραχώρηση όταν πρόκειται για την πραγματική εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών, οι οποίες εξ ορισμού, εκ του Συντάγματος, υπερισχύουν των κοινών νόμων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Ζητάμε πραγματικά από την κυβέρνηση και την Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας να εφαρμόζουν πιστά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είμαστε πολύ πρόθυμοι να συζητήσουμε περαιτέρω. Αλλά, όπως ανέφερα, παραχωρήσεις στα θεμελιώδη δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.

