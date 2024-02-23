Σε δημοσίευμα σχετικά με περιουσιακά του στοιχεία απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης. «Εγώ, όπως είναι γνωστό, δεν είμαι βουλευτής» δηλώνει, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του στο X ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Εφ' όσον ο νόμος αφορά και σ’ εμένα, θα πουλήσω τις εταιρείες που έχω στο εξωτερικό, διευκρινίζει.



«Όλοι γνωρίζουν πως είμαι επιχειρηματίας με δραστηριότητα στο εξωτερικό, όπου ζούσα μέχρι πρόσφατα, για 21 ολόκληρα χρόνια. Θα ενημερωθώ άμεσα από τους δικηγόρους μου αν ο νόμος αφορά στους κοινοβουλευτικούς αρχηγούς των κομμάτων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να είναι ιδιοκτήτες αλλοδαπών εταιρειών. Εγώ, όπως είναι γνωστό, δεν είμαι βουλευτής. Εφ' όσον ο νόμος αφορά και σ’ εμένα, θα πουλήσω τις εταιρείες που έχω στο εξωτερικό. Μόνο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ δε θα «πουλήσω» ποτέ, με όποιο προσωπικό οικονομικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση, ο Μάρης δε θα αγοράσει φτηνά τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήδη προσπάθησε. ΥΓ: Ποτέ δε θα άφηνα τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ απλήρωτους. Είναι θέμα αρχής» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάλης.

