Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για διάλυση εκτίμησε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη.

Ή θα το κερδίσει ο Κασσελάκης οπότε όλο το σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει κάπου αλλού ενδεχομένως… Πρόβλημα αντιπολίτευσης δεν είναι τα πρόσωπα, είναι οι πολιτικές, δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας και δεν ξέρουν ποια είναι η ταυτότητά τους. Η παρέμβαση Τσίπρα ήταν το κερασάκι στην τούρτα, και το διέλυσε το σύστημα πλήρως, τίναξε με το καλημέρα το συνέδριο στον αέρα σημείωσε η κ. Μπακογιάννη.

«Στη ΝΔ όλοι διαγραφήκαμε κατά διαστήματα, αλλά ποτέ δεν αμφισβητήσαμε το κόμμα, γιατί το κόμμα έχει βάσεις, έχει ρίζες, είναι ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα που σεβαστήκαμε πάντα. Κι αυτό κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτά που ζούμε σήμερα εγώ προσωπικά 25 χρόνια δεν τα έχω ξαναζήσει. Καμία κυβέρνηση δεν ευνοείται από το να μην έχει αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση θα ήθελε να έχει σοβαρή αντιπολίτευση, αλλά πού να τη βρει;», είπε χαρακτηριστικά.



Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στη στάση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια:

«Ο Ανδρουλάκης είπε ‘’είμαι υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων τα οποία πλην όμως θα τα καταψηφίσω’’. Και έρχεται κάποιος και λέει ‘’για έλα εδώ ρε μεγάλε… Γιατί θα τα καταψηφίσεις; Γιατί θέλω αναβάθμιση του δημοσίου πανεπιστημίου’’. Ποτέ στην ιστορία τα τελευταία 20 χρόνια η χρηματοδότηση δεν ήταν μεγαλύτερη απ ό,τι είναι σήμερα…»

Όπως δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη η βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τόσο καιρό λέγανε ότι είναι υπέρ του μέτρου διότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι υπέρ, και τελικώς «‘’δεν θέλω να δέσω τα παπούτσια του Μητσοτάκη"... Μα τα δένεις κάθε μέρα ρε φίλε… Κάθε μέρα με τον τρόπο που μιλάς και τοποθετείσαι δένεις τα παπούτσια. Για να μη δέσει τα παπούτσια του Μητσοτάκη ο κ. Ανδρουλάκης τα δένει τόσο σφιχτά, που ο Μητσοτάκης πρέπει να πάει σε τσαγκάρη. Ευνοείται ο Μητσοτάκης όταν πας κόντρα στην κοινή λογική του κόσμου», εκτίμησε η βουλευτής της ΝΔ.

«Είμαι και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ και βάζω και κομματική πειθαρχία… χάος» πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.