Η Βαρβάρα Γιαννούλη, γνωστή στα social media με το όνομα Viva Camper, είναι μια 28χρονη με καταγωγή από την Κρήτη, που αποφάσισε στα 25 της μόλις χρόνια, να ανοίξει μια «σελίδα» στη ζωή της, την οποία κάποιοι ίσως να μην μπορούν να κατανοήσουν. Η ζωή μέσα σε ένα βαν, μπορεί να μοιάζει για πολλούς περίεργη ή και δύσκολη, για την ίδια όμως τον τελευταίο ένα περίπου χρόνο, αποτελεί μια πραγματικότητα που τη γεμίζει συναισθήματα και εικόνες, αλλά και βάση για να μπορεί να κάνει σχέδια και να ονειρεύεται. «Αποφάσισα ότι θέλω να ζήσω μέσα σε ένα βαν και να ταξιδεύω, στα 25 μου χρόνια περίπου. Ζούσα χρόνια στην Αθήνα αλλά δεν μου ταίριαζε και έψαχνα έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής. Είδα τυχαία στο ίντερνετ άλλα άτομα που ζούσαν σε βαν και έτσι άρχισε να πλάθεται σαν ιδέα στο μυαλό μου» είπε η Βαρβάρα Γιαννούλη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η οποία κατάφερε να προμηθευτεί το βανάκι και μετά από πολύ σκέψη και αναζήτηση, να το φτιάξει με τρόπο που να μοιάζει με τη δική της «γκαρσονιέρα».

«Ενώ η σκέψη είχε "τρυπώσει" στο μυαλό μου στα 25 μου, το βαν κατάφερα να το αγοράσω περίπου δύο χρόνια μετά. Όλο αυτό το διάστημα έψαξα πολύ για να βρω πώς να το φτιάξω και τι θα χρειαζόμουν για τη μετατροπή. Από τη στιγμή που το αγόρασα, κυριολεκτικά άρχισα να το χτίζω εσωτερικά με ξύλο. Πλέον είναι μια μικρή πλήρως επιπλωμένη γκαρσονιέρα για μένα» ανέφερε, με τη χαρά του ανθρώπου που ζει έχοντας μαζί του όλα του τα υπάρχοντα. Στο ερώτημα αν φοβήθηκε ποτέ και τι μπορεί να ήταν αυτό που τη φόβισε, απάντησε ότι ως άνθρωπος που γενικά δεν φοβάται, το μόνο που είχε σκεφτεί ήταν τι θα γινόταν αν τελικά δεν της ταίριαζε ως τρόπος ζωής. «Σκεφτόμουν όμως ότι ακόμα και αν έκανα λάθος επιλογή, ότι δεν πειράζει, θα πουλούσα το βαν και θα έκανα κάτι άλλο».

Ανεβάζει στα social της, αποσπάσματα από τη ζωή της στο βαν και ήδη συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από νεαρότερης αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, που δεν διστάζουν να τη ρωτούν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει ή τι την δυσκολεύει.

«Χαίρομαι πολύ για την επαφή με τον κόσμο, μέσα από τα social media. Στην ερώτηση γιατί αποφάσισα να κάνω αυτή την επιλογή ζωής, του απαντώ ότι με είχε κουράσει να σκέφτομαι για ώρες τους στόχους της ζωής μου. Πλέον έχω επιλέξει να ζω το τώρα, δεν κάνω μεγάλους στόχους. Απολαμβάνω τη ζωή και πάω όπου με πάει».

Μιλώντας για τη νέα της ζωή, εξηγεί ότι είναι ένας συνδυασμός ελευθερίας, ανεξαρτησίας, ηρεμίας, αυτονομίας και ολοκλήρωσης, ενώ στο ερώτημα τι της λείπε περισσότερο, αυτό που απαντάει, είναι πως όταν ταξιδεύεις συχνά, πολλές φορές αναγκάζεσαι να βρίσκεσαι μακριά και για καιρό, από αγαπημένους της.

«Ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα, αλλά σε όλες τις επιλογές στη ζωή, κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις» είπε η 28χρονη, που όπως με χαρά εξηγεί, οι δικοί της από την πρώτη στιγμή παρά το ότι δεν γνώριζαν πολλά για τον τρόπο ζωής μέσα σε ένα βαν, τη στήριξαν και αυτό εξακολουθούν να κάνουν.

«Οι δικοί μου είναι δίπλα μου σε όλες τις επιλογές της ζωής μου, το μόνο που θέλουν είναι να είμαι χαρούμενη, όπως και εγώ για εκείνους, άλλωστε. Στην αρχή που τους ήταν κάτι άγνωστο τους φαινόταν περίεργο, τώρα που το έχω κάνει πράξη, βλέπω σε λίγο καιρό να ακολουθούν και εκείνοι».

Οι σπουδές της Βαρβάρας που κατάγεται από ένα χωριό του Ρεθύμνου, είναι στη μαγειρική και ενώ έχει απασχοληθεί σε διαφορετικές εργασίες, αυτή την περίοδο στον τόπο καταγωγής της εργάζεται σε κουζίνα. Η εργασία της μάλιστα είναι και ο λόγος που βρίσκεται στην Κρήτη, αφού με την ολοκλήρωση της σεζόν τον Οκτώβριο, είναι έτοιμη για νέα ταξίδια.

«Θα φύγω, και ήδη έχω πολλά σχέδια για ταξίδια εκτός Ελλάδας. Αυτά τα ταξίδια που σίγουρα θέλω να κάνω και που τα σχεδιάζω με πολλή προσοχή, είναι ο γύρος της Ευρώπης, το Μαρόκο, αλλά και η Κύπρος» είπε η 28χρονη Βαρβάρα Γιαννούλη που σε δέκα χρόνια όπως λέει , ελπίζει μέσα από τα ταξίδια της να βρει τον «παράδεισό» της.

«Ψάχνω το μέρος που θα το δω και θα το ερωτευτώ και θα θέλω να μείνω εκεί για πάντα. Αυτό όμως, μετά τα ταξίδια που θέλω να κάνω».

Ως προς το μέρος που μέχρι σήμερα έχει επισκεφθεί και της έκανε εντύπωση, η ίδια επισημαίνει ότι αν και αυτή την περίοδο επισκέπτεται τα χωριά της Κρήτης, που της μοιάζουν υπέροχα και ξεχωριστά, την καρδιά της όπως λέει την έχει «κλέψει» η Μάνη με τα γραφικά όπως τονίζει, πυργόσπιτα.

Διανύοντας όπως λέει, μια από τις πιο παραγωγικές και δημιουργικές περιόδους της ζωής της, η Βαρβάρα ή αλλιώς Viva Camper, είναι ένας από τους ανθρώπους που νιώθει τυχερή, έχοντας όχι πολλά, αλλά όσα χρειάζεται και μόνο.

«Στο Ρέθυμνο που εργάζομαι, μου έχουν παραχωρήσει ένα πολύ όμορφο μέρος, στο οποίο βάζω το βαν μου. Σε αυτό το σημείο βλέπω ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα και απολαμβάνω κάποια από τα ομορφότερα πρωινά» λέει και η βεβαιότητά της ότι αυτός μπορεί να είναι για την ημέρα που ξημερώνει, όντως ο δικός της «παράδεισός», την κάνει να νιώθει όχι μόνο τυχερή, αλλά και έτοιμη να συνεχίσει τα ταξίδια, συγκεντρώνοντας εικόνες, εμπειρίες και σταθμούς ζωής

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

