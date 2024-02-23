Αναβρασμός στον ΣΥΡΙΖΑ: Τι δήλωσαν στον ΣΚΑΪ η Νίνα Κασσιμάτη και ο Χρήστος Γιαννούλης

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ στελεχών που εντάθηκε μετά τη χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα και της απάντησης του προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασσελάκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η βουλευτής Νίνα Κασσιμάτη, δήλωσε την υποστήριξή της στον Στέφανο Κασσελάκη σημειώνοντας ότι «έχει νωπή εντολή από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ» και αναφέροντας χαρακτηριστικά: «επαναβεβαιώνω το σεβασμό μου στα μέλη που εκφράστηκαν ηχηρά τον Σεπτέμβριο 23 απορρίπτοντας τις άλλες εκφράσεις και εκλέγοντας έναν άνθρωπο που δεν προερχόταν από το ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης ερωτηθείς σχετικά τόνισε με νόημα: «θα στηρίξω τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο όποια και αν είναι η προσωπική μου επιλογή».

Πηγή: skai.gr

