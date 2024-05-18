Η Διεθνής Ημέρα των Μουσείων εορτάζεται σήμερα Σάββατο (18/5) και πολλοί δήμοι της Αττικής συμμετέχουν με εκδηλώσεις και δράσεις στα μουσεία και στους πολιτιστικούς χώρους της περιοχής τους. Ανάμεσά τους και ο δήμος Αθηναίων, ο οποίος καλεί σήμερα μικρούς και μεγάλους, για να λάβουν μέρος σε μία σειρά εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) με ελεύθερη συμμετοχή, στην Πινακοθήκη, στο Κέντρο Τεχνών, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», στο Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» και στην Παιδική Βιβλιοθήκη Σταθμού Λαρίσης.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των δράσεων έχει ως εξής:

10:30 - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» (Θησείο). Δράση για οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Ο μικρός πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερί και του βιβλίου «Ο τελευταίος Ιππότης του Ουρανού» του Γιώργου Παπαγεωργίου.

11:00 - ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Μεταξουργείο). «Ο κόκορας στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων δίνει μαθήματα βιωσιμότητας». Εικαστικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 5 έως 7 ετών από την εικαστικό Έφη Τσουλοχοπούλου.

11:00 - ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑ (Μοναστηρίου και Κρέοντος 1). «Ακαδημία του Πλάτωνα: Έμπνευση και φαντασία». Δράση για παιδιά ηλικίας από 8 έως 12 ετών. Όταν η φιλοσοφία του Πλάτωνα συναντάει την τέχνη. Η δράση αποτελείται από δύο μέρη:

- Θεματική περιήγηση του Ψηφιακού Μουσείου με παραδείγματα από την ιστορία της τέχνης, πώς έχει επηρεάσει η φιλοσοφία του Πλάτωνα και η μελέτη της τους καλλιτέχνες στην κατανόηση και απεικόνιση του κόσμου.

- Παιχνίδι ζωγραφικής και αφήγησης εμπνευσμένο από μύθους του Πλάτωνα.

11:30 - ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (Δομοκού 2). «Τα αγάλματα». Δράση για παιδιά ηλικίας από 4 έως 9 ετών.

12:00 - ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο). «Η Βιβλιοθήκη στην Πινακοθήκη». Δράση για παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών. Οι συλλογές της Πινακοθήκης δίνουν έμπνευση για ποιήματα με την κοινωνιολόγο Μαρία Μπακάρα.

12:00 - ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο). Ξενάγηση για το Cities for cycling στην έκθεση «Φύση Πάσχουσα» / Natura Patiens, στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, με την επιμελήτρια της έκθεσης Νίνα Φραγκοπούλου.

12:00 - ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ (Πάρκο Ελευθερίας). Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών, που έχει σχεδιαστεί με βάση τις συλλογές του Μουσείου «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και την ατομική περιοδική έκθεση «Οχυρά κατά της βίας» του Γιώργου Δουατζή.

12:00 - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» (Πλάκα). «Ταξιδεύοντας με την Αγγελική Χατζημιχάλη». Πρόγραμμα για οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών, ακολουθώντας την πορεία της λαογράφου Αγγελικής Χατζημιχάλη.

12:45 - ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο). Ξενάγηση για το Cities for cycling στην έκθεση «Λάμπρος Ορφανός - Έλλη Μουρέλου Ορφανού: Η Γοητεία του Μέτρου», στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, με τη συνεπιμελήτρια της έκθεσης Στέιση Βεντούρα.

Ο δήμος Αιγάλεω μαζί με τον Σύλλογο Μικρασιατών Αιγάλεω «Νέες Κυδωνίες» και το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού οργανώνουν στις 19:30 έκθεση ιερής εικόνας του κεντρικού ναού Υψώσεως Τιμίου Σταυρού, που αποτελεί δωρεά Μικρασιατών Προσφύγων από τις Αλησμόνητες Πατρίδες. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στον χώρο του Μουσείου με έμφαση στα θρησκευτικά είδη που εκτίθενται στη μόνιμη συλλογή του και σε άλλα που θα προσφερθούν ειδικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση από μέλη και φίλους του Συλλόγου.

Ο δήμος Αμαρουσίου διοργανώνει σήμερα δημιουργικές και ψυχαγωγικές πολιτιστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη πρόσβαση από το πρωί έως το βράδυ. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

- Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο (Βασ. Όλγας 26 & Πλάτωνος 1): Εκπαιδευτικό Εργαστήριο. Με Υφάδι και Στημόνι, Υφαντικές Περιπέτειες για παιδιά από 7 ετών και άνω και γονείς (11:30-13:00).

- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Θεοφ. Καΐρη 2 & Κυπρίων Αγωνιστών): Εργαστήριο στο οποίο οι μικροί επισκέπτες θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν πρωτότυπες δημιουργίες (Ώρες 17:30-18:00, 18:00-18:30, 18:30-19:00).

- Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών (Βορείου Ηπείρου 27 & Μεσογείων): Πανηγυρική παράσταση Θεάτρου Σκιών από τον καραγκιοζοπαίκτη Χρήστο Τζανουλίνο με τίτλο: «Ο Καραγκιόζης νύφη», στο αμφιθέατρο του Μουσείου (20:30).

Στον δήμο Ελευσίνας η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής συμμετέχει στον εορτασμό με τη δράση «Γνωριμία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης». Ξενάγηση σε ομάδες ΚΑΠΗ και σε ομάδες μαθητών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, εντός του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας.

Στον δήμο Ζωγράφου, το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου θα παρουσιάσει ξεναγήσεις και διάλεξη με θέμα «Μουσεία, Εκπαίδευση και Έρευνα». Οι δράσεις συνδέονται με τη νέα δωρεά σημαντικών ζωγραφικών έργων, αλλά και μέρους του αρχείου του Γιώργου Γουναρόπουλου.

Το πρόγραμμα για σήμερα Σάββατο (18/5):

11:00-12:00: «Ο Γιώργος Γουναρόπουλος ως "δάσκαλος" τη δεκαετία του '30». Διάλεξη από τον δρ. Ιστορίας της Τέχνης Σπύρο Μοσχονά.

12:00-13:00: Ξενάγηση στην έκθεση «Γιώργος Γουναρόπουλος, νέα δωρεά, νέες προσεγγίσεις», αλλά και στη μόνιμη συλλογή των έργων του Μουσείου από τη δρ. Ιστορίας της Τέχνης και επιμελήτρια του Μουσείου Διονυσία Γιακουμή. Είσοδος ελεύθερη.

Στον δήμο Λαυρεωτικής, η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής και το Μουσείο Κεραμικής «ΑΚΕΛ - Πάνος Βαλσαμάκης» οργανώνουν επίσκεψη στη συλλογή του Μουσείου στο Παλαιό Α' Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου (19:30 έως 22:00), με ελεύθερη είσοδο. Στους χώρους του Μουσείου θα υπάρχει έκθεση προς τιμήν του Χαράλαμπου Τσιριγώτη, ενός εκ των τελευταίων αγγειοπλαστών, ο οποίος εργάστηκε ως χειριστής του καλλιτεχνικού τροχού στο εργοστάσιο της ΑΚΕΛ και για πρώτη φορά εκτίθεται μέρος της προσωπικής δουλειάς του.

Ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας πραγματοποίησε σειρά εκδηλώσεων όλη την προηγούμενη εβδομάδα στο Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», μουσική συναυλία με τον Μάνο Πυροβολάκη, θεατρική παράσταση, εγκαίνια Λαογραφικής Έκθεσης Εργόχειρων και οργανωμένες ξεναγήσεις με εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ για σήμερα Σάββατο (18/5) έχει προγραμματιστεί διανυκτέρευση στο Μουσείο «Φιλιώ Χαϊδεμένου» για 8η χρονιά, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ο δήμος Ηλιούπολης τιμάει τη διεθνή Ημέρα Μουσείων που γιορτάζεται τη 18η Μαΐου κάθε χρόνο και ενημερώνει τους Δημότες και Κατοίκους ότι το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης θα παραμείνει ανοιχτό από τις 9:00π.μ. έως και τις 17:00μ.μ., χαρακτηρίζοντας «θέμα τιμής και πραγματική ευκαιρία να γνωρίσουν, όσοι δεν το έχουν κάνει, το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης».

«Γνωρίζω το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης σημαίνει Γνωρίζω την Ιστορία μου», τονίζει στην ανακοίνωσή του ο δήμος Ηλιούπολης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

