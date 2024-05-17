Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Ακινητοποιημένο λεωφορείο στην παραλιακή προς τον Πειραιά προκαλεί μεγάλο μποτιλιάρισμα καθώς έχει κλείσει τη μια από τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

Αυτήν την ώρα οι ουρές των οχημάτων ξεκινούν από το ύψος του Άγιο Κοσμά έως το ύψος του Φλοίσβου.

Επίσης έχει επηρεαστεί και το αντίθετο ρεύμα, με καθυστερήσεις από το Φαληρικό Δέλτα προς τον Φλοίσβο

Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου

