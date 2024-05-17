Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, ενέκρινε χθες Πέμπτη με ψηφοφορία της σχέδιο νόμου με κυρίως συμβολική αξία, το οποίο στη θεωρία θα ανάγκαζε τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να τερματίσει την αναστολή της παράδοσης πακέτου βομβών στο Ισραήλ.

«Η απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να αναστείλει παραδόσεις όπλων είναι καταστροφική και αντίκειται άμεσα στη βούληση του Κογκρέσου», τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον μέσω X.

Με την έγκριση του σχεδίου νόμου «στέλνουμε σαφές μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης στο Ισραήλ και απαιτούμε την κατεπείγουσα παράδοση αμυντικών όπλων στον πιο σημαντικό σύμμαχό μας στη Μέση Ανατολή», συνέχισε.

Ακόμη, ο πρόεδρος της Βουλής Τζόνσον χαρακτήρισε την απειλή του προέδρου Μπάιντεν να ασκήσει βέτο στο κείμενο «προδοσία σε βάρος του στενότερου συμμάχου μας στην περιοχή», καλώντας τον αρχηγό του κράτους και την κυβέρνησή του να «σταθούν στο πλευρό του Ισραήλ».

Το κείμενο που ψηφίστηκε δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμιά πιθανότητα να γίνει νόμος του κράτους, αφού ακόμη κι αν εγκρινόταν από τη Γερουσία —που ελέγχουν οι Δημοκρατικοί—, ο πρόεδρος έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως θα ασκήσει βέτο.

Η αναστολή αφορά την παράδοση πακέτου πακέτο βομβών 2.000 λιβρών (907 κιλών) και 500 λιβρών (226 κιλών) και αποφασίστηκε καθώς η Ουάσιγκτον προσπαθεί —μάταια απ’ ότι φαίνεται— να πιέσει το Ισραήλ ώστε να μη συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στη Ράφα και κυρίως να μην προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας επίθεση στην πόλη.

Χθες όμως η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στην «εντατικοποίηση» των επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, αψηφώντας τις ανησυχίες ξένων πρωτευουσών που φοβούνται για την τύχη των εκατοντάδων χιλιάδων βίαια εκτοπισμένων που έχουν καταφύγει σε αυτή.

Για τους Ρεπουμπλικάνους ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στο πώς διεξάγει τις επιχειρήσεις του το Ισραήλ. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή στον παλαιστινιακό θύλακο, ο πληθυσμός του οποίου απειλείται από γενικευμένο λιμό. Το 70% των 2,4 εκατ. κατοίκων έχει εκτοπιστεί, κατά υπολογισμούς του ΟΗΕ.

Η ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «πολιτική κομπίνα» με σκοπό να εμποδιστεί ο πρόεδρος να ασκεί την εξωτερική πολιτική του.

Όμως η παράταξη του ενοίκου του Λευκού Οίκου δεν απέφυγε τις διαρροές: 16 Δημοκρατικοί βουλευτές τάχθηκαν υπέρ.

Η αναστολή της βοήθειας για την οποία εξεγείρονται οι Ρεπουμπλικάνου δεν αφορά παρά μικρό μέρος του στρατιωτικού υλικού που παραδίδουν οι ΗΠΑ στο εβραϊκό κράτος. Άλλωστε, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση Μπάιντεν επέδωσε ειδοποίηση στο Κογκρέσο ότι θα προχωρήσει στην παράδοση πακέτου στρατιωτικού υλικού αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων —θα περιλαμβάνει ιδίως οβίδες για πυροβόλα αρμάτων μάχης— στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Μολαταύτα η εκπρόσωπος της προεδρίας Καρίν Ζαν-Πιερ θύμισε πως η Ουάσιγκτον έχει εκφράσει τις ανησυχίες της στην κυβέρνηση Νετανιάχου για τη Ράφα «εδώ και μήνες».

