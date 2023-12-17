«Το υπουργείο Εργασίας τους τελευταίους 6 μήνες που έχω την τιμή να είμαι ο πολιτικός του προϊστάμενος, έχει πάρει τα περισσότερα μαζικά μέτρα υπέρ της κοινωνίας», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας τις αλλαγές για τους συνταξιούχους, τις επικουρικές δημοσίων υπαλλήλων, τα επιδόματα μητρότητας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότισσες, την εργασία ΑμεΑ, την αύξηση του ορίου του χρέους στον ΕΦΚΑ, καθώς - όπως είπε- «την αστοχία του Νόμου Κατρούγκαλου» για τα ορφανά.

«Το έλλειμμα εργατικών χεριών στην ελληνική οικονομία είναι οριζόντιο και παντού. Η διάταξη, την οποία ψηφίζουμε και είναι άπαξ, δεν αφορά καθόλου στο μεταναστευτικό ζήτημα, ούτε είναι ελληνοποιήσεις. Το μεταναστευτικό ζήτημα κρίνεται στα σύνορα και η κυβέρνηση αυτή εφαρμόζει τόσο αυστηρή πολιτική φύλαξης των συνόρων, που όλες οι αριστερές οργανώσεις της Ευρώπης μας κατηγορούν ότι διαπράττουμε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», είπε ο κ. Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι «η Δανία που ακολουθεί την πιο σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη συνέδεσε την παραμονή μεταναστών στη χώρα με την εργασία».

«Κάνουμε αυτό που κάνει η Δανία και εκεί είναι σκληρό αντιμεταναστευτικό μέτρο και εδώ μας κατηγορούν ότι δεν φυλάμε τα σύνορα», πρόσθεσε.

Με αφορμή την τροπολογία για τους μετανάστες, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Αυτό που περνάω από προχθές είναι από τις πιο δύσκολες πολιτικές δοκιμασίες της ζωής μου. Πρέπει να εξηγήσω την ορθότητα της διάταξης, διότι εάν δεν εξηγηθεί σωστά χρησιμοποιείται από πολιτικούς μου αντιπάλους ως αλλαγή των θέσεών μου για το μεταναστευτικό. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά».

Αναφορικά με την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχολίασε:«Τον Αντώνη Σαμαρά, τον αγαπώ, τον σέβομαι και τον εκτιμώ πέραν της προσωπικής μου φιλίας και ως πολιτική οντότητα. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Αλίμονο, εάν ένας πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να έχει γνώμη. Είμαι εδώ για να πείσω, όχι μόνο τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά τους ανησυχούντες, ότι η διάταξη αυτή δεν θα γίνει pull factor για να έρθουν περισσότεροι. Δεν αφορά αυτούς που έρχονται σήμερα, δεν αφορά σε ελληνοποιήσεις. Μιλάμε για ειδική άδεια εργασίας και διαμονής», ενώ ερωτηθείς για το αν υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε καταφατικά, λέγοντας: «προφανώς έχουμε επικοινωνήσει».

«Η παρούσα προτεινόμενη διάταξη δεν κάνει ούτε ελληνοποιήσεις, ούτε νομιμοποιήσεις. Άρα, η δήλωση του κ. Μαρινάκη ήταν ορθή. Εμείς συνδέουμε την άδεια εργασίας και την άδεια διαμονής με την ενεργή σύμβαση εργασίας. Δεν έχω αλλάξει καμία άποψη για το μεταναστευτικό. Είμαι υπέρ των κλειστών συνόρων, κατά της λαθρομετανάστευσης. Δεν θέλω η Ελλάδα να έχει πολλούς λαθρομετανάστες», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

