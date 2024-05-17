Ο Μπεν Άφλεκ κυκλοφορεί και «οπλοφορεί», όπως λέει και το τραγούδι, χωρίς την αγαπημένη του, Τζένιφερ Λόπεζ. Εδώ και ημέρες, σχεδόν, όλα τα διεθνή μέσα γράφουν ότι το διάσημο ζευγάρι του Χόλιγουντ οδεύει προς χωρισμό. Η τελευταία φορά που φωτογραφήθηκαν μαζί, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ήταν πριν από επτά εβδομάδες. Τέτοια λεπτομέρεια στο ρεπορτάζ!

Ben Affleck pictured on solo outing as he is 'staying at another home' from wife Jennifer Lopez amid split rumors - SEVEN WEEKS after they were last seen together looking miserable https://t.co/4HO3jmdHge May 16, 2024

Ο 51χρονος ηθοποιός εθεάθη -και πάλι χωρίς το ταίρι του- να φεύγει από το εστιατόριο Baltaire στο Λος Άντζελες το βράδυ της Δευτέρας, 13 Μάϊου 2024, σύμφωνα με τη «Daily Mail», η οποία δημοσιεύει και τις σχετικές φωτογραφίες. Στην έξοδο τον συνόδευσε ο φίλος του -και επί χρόνια πρόεδρος της κινηματογραφικής παραγωγής των Walt Disney Studios- Sean Bailey. Η Τζένιφερ Λόπεζ εθεάθη την επόμενη ημέρα να ψάχνει σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TMZ», ο Άφλεκ έφυγε από το σπίτι του και έμενε σε ένα σπίτι στη γειτονιά Brentwood του Λος Άντζελες, χωρίς τη σύζυγό του.

Το διάσημο ζευγάρι, γνωστό ως «Bennifer», εθεάθη για τελευταία φορά μαζί πριν από επτά εβδομάδες, στα τέλη Μαρτίου, ενώ έτρωγαν μαζί μεσημεριανό γεύμα στη Νέα Υόρκη. Τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι υπάρχει ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι και όλα είναι πλέον ανοιχτά. Οι φήμες χωρισμού έχουν πυκνώσει και δεν υπάρχει καμία διάψευση από τους «Bennifer».

Μια πηγή που μίλησε στο «In Touch» υποστήριξε ότι ο Άφλεκ έχει ήδη φύγει από το σπίτι. «Οδεύουν προς διαζύγιο και για πρώτη φορά δεν φταίει ο Άφλεκ», υποστήριξε ο συγκεκριμένος άνθρωπος.

Και πρόσθεσε: «Δεν θα σταματήσουν ποτέ να αγαπιούνται, αλλά εκείνη δεν μπορεί να τον ελέγξει και εκείνος δεν μπορεί να την αλλάξει».

Η απόφαση της Τζένιφερ να κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ της στο Amazon Prime, «The Greatest Love Story Never Told», τον περασμένο Φεβρουάριο, το οποίο εξιστορούσε την ερωτική της ιστορία με τον Μπεν, φαίνεται ότι έκανε κακό στον γάμο του ζευγαριού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τότε που το ζευγάρι αγόρασε την κατοικία των 60,85 εκατ. δολαρίων. Το «κτήμα Wallingford», όπως ονομάζεται, διαθέτει 12 υπνοδωμάτια 24 μπάνια και 15 τζάκια.

Πηγή: skai.gr

