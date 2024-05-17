Κατάλογο με τρία ελληνικά νησιά που προσφέρονται για διακοπές τον Μάιο και τον Ιούνιο δημοσίευσε η δημοφιλέστερη ταξιδιωτική ιστοσελίδα της Ιταλίας, My Greek Salad, που εξειδικεύεται σε ελληνικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τον ιταλικό ιστότοπο, η Αστυπάλαια, η Νάξος και η Σκόπελος προφέρουν εξαιρετικές και πολύπλευρες εμπειρίες πριν την υψηλή σεζόν, σύμφωνα με τις εντυπώσεις εκατοντάδων φίλων στο blog και τα social media. Στο πλαίσιο του αφιερώματος, η πανέμορφη Αστυπάλαια είναι ένα νησί των Δωδεκανήσων που «αισθητικά» θυμίζει περισσότερο νησί των Κυκλάδων.

Η Χώρα με τους μύλους της, οι παραλίες και πάνω από όλα η αίσθηση πως εδώ ο χρόνος σταματά, γοητεύουν τους Ιταλούς ταξιδιώτες. Μεγάλη εντύπωση διεθνώς προκαλεί το πρωτοποριακό «πράσινο» έργο που θα παρέχει 100% βιώσιμη κινητικότητα στα οχήματα.

Τη δεύτερη θέση κατέχει η Νάξος που όπως τονίζει η συντάκτρια της λίστας είναι ένας τόπος ιδανικός για όσους αγαπούν την αληθινή Ελλάδα, γεμάτος αμμουδιές, ορεινά χωριά, εναλλακτικές δραστηριότητες και γραφικές μαγευτικές πλατείες που κυριαρχούν τα πλατάνια.

Ο κατάλογος ολοκληρώνεται με τη Σκόπελο που κατά το My Greek Salad είναι ένας προορισμός όπου το μπλε της θάλασσας και το πράσινο της φύσης προσφέρονται σε γενναιόδωρες ποσότητες και που παρά τη φήμη του ως το νησί του Mamma Mia έχει κατορθώσει να παραμείνει αυθεντική, ποιοτική και γαλήνια.

Εκπρόσωποι των τριών Δήμων που σε συνεννόηση με τον ιστότοπο ενημερώνουν συστηματικά το ιταλικό ταξιδιωτικό κοινό, αναφέρονται στις τάσεις που διαμορφώνουν τη νέα σεζόν.

«Τα τελευταία χρόνια η Αστυπάλαια έχει "επενδύσει" σε ενέργειες ενίσχυσης της εξωστρέφειας με αποτέλεσμα να γίνεται πόλος έλξης για νέες και "παραδοσιακές" αγορές, πριν και μετά την τουριστική αιχμή. Η βιωσιμότητα, κύριο συστατικό της νέας μας ταυτότητας "αγγίζει" πλέον μια κατηγορία ευαισθητοποιημένων τουριστών που διαρκώς μεγαλώνει», αναφέρει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Αστυπάλαιας Κώστας Καμπύλης.

«Η Νάξος εξελίσσεται σε έναν προορισμό που ξεφεύγει από το πρότυπο ήλιος-θάλασσα και παρέχει ένα μη μαζικό τουριστικό "προϊόν" σε λογικές τιμές που απολαμβάνουν οι επισκέπτες μας από την άνοιξη ως το φθινόπωρο. Πεζοπορία, ποδηλασία, καταδύσεις, θαλάσσια σπορ, island hopping στις Μικρές Κυκλάδες, γαστρονομία, παραδόσεις και πλούσια ιστορία είναι το σημείο αναφοράς χιλιάδων τουριστών από Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία ακόμη και Ασία που θέλουν να ζήσουν όσα έχουν ονειρευτεί», τονίζει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

«Η Σκόπελος είναι μια μοναδική περίπτωση προορισμού που δεν "αλώθηκε" από τη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία, αλλά παραμένει αυθεντική κάνοντας σταθερά βήματα προόδου και ήπιας ανάπτυξης. Η στοχευμένη προβολή, οι γάμοι, οι επιλογές εναλλακτικών δραστηριοτήτων και η άρρηκτη σύνδεση της τοπικής παραγωγής και τέχνης με την παράδοση και την ανέγγιχτη φυσική ομορφιά σε ατμόσφαιρα Mamma Mia οδήγησαν σε ρεκόρ επισκεψιμότητας πέρσι και δημιούργησαν μια νέα δυναμική για το 2024», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου Εύα Καραμεσίνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.