Σήμερα η κλήρωση για την εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία

Ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή, η διαδικασία εισαγωγής στα πειραματικά σχολεία, με τη διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, συνολικά φέτος κατατέθηκαν 10.845 αιτήσεις για την πλήρωση 3.003 κενών θέσεων των πειραματικών σχολείων της επικράτειας.

Επιπλέον, της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία, σήμερα θα λάβει χώρα και η διαδικασία απόδοσης τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, σε περίπτωση ισοβαθμίας στα πρότυπα σχολεία.

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση, η λειτουργία και η εφαρμογή του λογισμικού της ηλεκτρονικής κληρωτίδας του καθώς και του λογισμικού για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε πειραματικό σχολείο έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) - «Διόφαντος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

