Πανικός προκλήθηκε από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην οδό Σταμούλη Στράτου, πίσω από το 29ο Δημοτικό σχολείο Πατρών, στην περιοχή του Ψάχου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, περίπου στις 2:45 π.μ, όταν ξερά χόρτα άρπαξαν φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ωστόσο εξαπλώθηκε γρήγορα σε παρακείμενο οικόπεδο το οποίο και δεν είχε καθαριστεί.

Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, καθώς είδαν τις φλόγες να απειλούν τις οικίες τους.

Με κουβάδες και λάστιχα προσπάθησαν να περιορίσουν τη φωτιά για να σώσουν τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν δίπλα από τις φλόγες, αλλά και για να αποτρέψουν την επέκταση της στα σπίτια τους.

Όχημα της πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο κατάφερε γρήγορα να τη σβήσει. Ωστόσο οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα ότι η πυροσβεστική καθυστέρησε «είναι ανεπίτρεπτο η πυροσβεστική να έρχεται μετά από 20 - 25 λεπτά αφότου την έχω καλέσει, με δεδομένο ότι είναι δίπλα μας» λέει αγανακτισμένος κάτοικος της περιοχής για να προσθέσει: «Ευτυχώς που είχε πέσει αρκετά ο αέρας, γιατί διαφορετικά τώρα θα κλαίγαμε».

