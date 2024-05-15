Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η viral αντίδραση του Κάρολου όταν είδε το πορτρέτο του – Διχασμένο το… κοινό 

Αν και η βασίλισσα Καμίλα ενθουσιάστηκε μόλις είδε τον πίνακα, ο βασιλιάς Κάρολος μάλλον «φρίκαρε»...

πορτρετο

Τα αποκαλυπτήρια του πρώτου επίσημου πορτρέτου του βασιλιά Κάρολου μετά τη στέψη του, έγιναν χθες στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.  Πρόκειται για κατακόκκικη ελαιογραφία τεραστίων διαστάσεων - μήκους 2,40 και πλάτους 1,87 μέτρων – με αρκετά… μοντέρνα (για τα δεδομένα του Μπάκιγχαμ) «ματιά».

Αν και η βασίλισσα Καμίλα ενθουσιάστηκε μόλις είδε τον πίνακα, ο βασιλιάς Κάρολος μάλλον «φρίκαρε». 

Όταν ο ίδιος έκανε τα αποκαλυπτήρια, η κάμερα κατέγραψε την αντίδραση του -  φαίνεται στιγμιαία σοκαρισμένος από το αποτέλεσμα. 

Οι χρήστες του διαδικτύου έκαναν το στιγμιότυπο viral με πολλούς να «συμμερίζονται» την αντίδραση του βασιλιά. Άλλοι πάλι είπαν ότι ο Κάρολος απλώς τινάχτηκε με «σιχασιά» όταν το ύφασμα με το οποίο ήταν καλυμμένο το πορτρέτο πήγε να πέσει πάνω του και τον ακούμπησε στιγμιαία.

Ο πίνακας δίχασε τους Βρετανούς, που άλλοι το λάτρεψαν και άλλοι το μίσησαν  (και αρκετοί το τρόλαραν). 

Πολλοί θεώρησαν το πορτρέτο «ανατριχιαστικό» και ενοχλητικό» να το κοιτάς.

«Είναι το πιο άσχημο πράγμα που έχω δει ποτέ», έγραψε ο παρουσιαστής του διαδικτυακού σόου Graham Allen στο X.

Άλλοι πάλι ενθουσιάστηκαν με τον πίνακα. «Μου αρέσει. Πιστεύω ότι εμβαθύνει με περίπλοκο τρόπο στην προσωπικότητα του βασιλιά» έγραψε μια χρήστης του Χ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βασιλιάς Καρολος Κάρολος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark