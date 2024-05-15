Τα αποκαλυπτήρια του πρώτου επίσημου πορτρέτου του βασιλιά Κάρολου μετά τη στέψη του, έγιναν χθες στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Πρόκειται για κατακόκκικη ελαιογραφία τεραστίων διαστάσεων - μήκους 2,40 και πλάτους 1,87 μέτρων – με αρκετά… μοντέρνα (για τα δεδομένα του Μπάκιγχαμ) «ματιά».

Αν και η βασίλισσα Καμίλα ενθουσιάστηκε μόλις είδε τον πίνακα, ο βασιλιάς Κάρολος μάλλον «φρίκαρε».

Όταν ο ίδιος έκανε τα αποκαλυπτήρια, η κάμερα κατέγραψε την αντίδραση του - φαίνεται στιγμιαία σοκαρισμένος από το αποτέλεσμα.

He freaked out when he saw himself. pic.twitter.com/u7w04OAlDh — Mukhtar (@I_amMukhtar) May 14, 2024

Οι χρήστες του διαδικτύου έκαναν το στιγμιότυπο viral με πολλούς να «συμμερίζονται» την αντίδραση του βασιλιά. Άλλοι πάλι είπαν ότι ο Κάρολος απλώς τινάχτηκε με «σιχασιά» όταν το ύφασμα με το οποίο ήταν καλυμμένο το πορτρέτο πήγε να πέσει πάνω του και τον ακούμπησε στιγμιαία.

Ο πίνακας δίχασε τους Βρετανούς, που άλλοι το λάτρεψαν και άλλοι το μίσησαν (και αρκετοί το τρόλαραν).

Charles Lucifer the III — Pit of Hell 👹 pic.twitter.com/szvJiSy0DR — Gisselle 👩🏽‍💻🇬🇧 (@Vibez_Gisselle) May 14, 2024

Πολλοί θεώρησαν το πορτρέτο «ανατριχιαστικό» και ενοχλητικό» να το κοιτάς.

«Είναι το πιο άσχημο πράγμα που έχω δει ποτέ», έγραψε ο παρουσιαστής του διαδικτυακού σόου Graham Allen στο X.

King Charles has unveiled the first official portrait of himself since his coronation.



It is the ugliest thing I have ever seen…



pic.twitter.com/yzKOcIfCy5 — Graham Allen (@GrahamAllen_1) May 14, 2024

Άλλοι πάλι ενθουσιάστηκαν με τον πίνακα. «Μου αρέσει. Πιστεύω ότι εμβαθύνει με περίπλοκο τρόπο στην προσωπικότητα του βασιλιά» έγραψε μια χρήστης του Χ.

Cards on the table, I know very little about art. But having seen this new Jonathan Yeo portrait of King Charles in the flesh - and there is so much more depth and complexity to it in person - I like it. I wonder what King George V and Queen Mary would have made of it though? pic.twitter.com/SzwcwqIDb1 — Rebecca English (@RE_DailyMail) May 15, 2024

