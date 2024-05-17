Το Ισραήλ καταργεί το ελεύθερο εμπόριο με την Τουρκία, απαντώντας στο εμπάργκο του Ερντογάν και στην υποστήριξη που δίνει στη Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ερντογάν είχε χαρακτηρίσει τον Νετανιάχου χειρότερο από τον Χίτλερ και είχε χαρακτηρίσει τη Χαμάς εμπροσθοφυλακή της Τουρκίας.

Τουρκικό δικαστήριο επέβαλε βαριές ποινές σε Κούρδους πολιτικούς

Ποινή φυλάκισης 42 ετών στον Κούρδο ηγέτη Σελαχατίν Ντεμιρτάς, πρώην πρόεδρο του φιλοκουρδικού κόμματος HDP

Τούρκοι αναλυτές: Η Ελλάδα δεν αποδέχεται πως υπάρχουν πολλά ζητήματα στο Αιγαίο

MOYΣΑΦΑ ΑΪΝΤΙΝ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΤΙΡ ΧΑΣ: «H Ελλάδα πάντα δηλώνει πως υπάρχει μια μόνο διαφορά μεταξύ των δυο χωρών και αυτό είναι λέει ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και υποστηρίζει πως δεν υπάρχει άλλο ζήτημα. Ενώ η Τουρκία δηλώνει πως εσύ λες έτσι, αλλά εγώ θέλω αυτό, εσύ κάτι άλλο και αυτά δεν συμβαδίζουν και αυτό είναι πρόβλημα. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται να συζητήσει αυτά τα ζητήματα. Όμως ο πρόεδρος δήλωσε πως όλα τα ζητήματα ήρθαν στην ατζέντα, σημαίνει πως όλα τα ζητήματα τέθηκαν πάνω στο τραπέζι.

ΣΕΝΑ ΑΛΚΑΝ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ: Μέσα σε αυτά είναι και θαλάσσιες περιοχές ευθύνης, FIR κτλ

MOYΣΑΦΑ ΑΪΝΤΙΝ: Σε αυτό μπορεί να είναι τα χωρικά ύδατα, πιθανά το θέμα με τα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους και η ένταση που προκλήθηκε στην Αν.Μεσόγειο.

«Οι Έλληνες παραμένουν σταθεροί στις θέσεις τους, υποχωρεί μόνο η Τουρκία»

Τούρκοι αναλυτές: «Δεν πετούν τα αεροσκάφη μας. Παραδόθηκαν στους Έλληνες»

ΙΧΣΑΝ ΣΕΦΑ-ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ Ε.Α: «Εμείς εδώ και μεγάλο χρονικό διάσημα δεν στέλνουμε τα σεισμογραφικά σκάφη ούτε τα γεωτρύπανα μας στις περιοχές του χάρτη της Σεβίλλης. Κάνουμε όσα ζητάει η Ελλάδα; Αυτό είναι παράδοση. Δεν μπορεί να γίνει τέτοιου είδους ομαλοποίηση .Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα δεν λέει πως ο εναέριος μου χώρος δεν θα είναι 10 μίλια και θα γίνει 6 μίλια. Η Ελλάδα μήπως λέει δεν ισχύει ο χάρτης της Σεβίλλης ελάτε να συμφωνήσουμε για την ΑΟΖ; Όχι δεν το λέει. Μήπως η Ελλάδα λέει πως θα αποστρατιωτικοποίηση τα νησιά τα οποία βρίσκονται κάτω από τη μύτη μας και τα έχει στρατιωτικοποίηση; Όχι δεν το λέει. Η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα , δεν υποχωρεί σε τίποτα ενώ εμείς λέμε ας σταματήσουμε τις πτήσεις! Αυτό είναι επικίνδυνο, αυτό θα ωφελήσει την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι ομαλοποίηση. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα σχέδιο των ΗΠΑ, που θα αυξήσει την παρουσία τους και θα μειώσουν τα δικαιώματα μας στη Γαλάζια Πατρίδα.

