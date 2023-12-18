Οικονόμου: «Άλλος ένας Έλληνας αστυνομικός έπεσε στο βωμό του καθήκοντος»

«Άλλος ένας Έλληνας αστυνομικός έπεσε στο βωμό του καθήκοντος, προσπαθώντας να προστατεύσει την κοινωνία από εγκληματικά στοιχεία», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ.. Το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθεί να ανταποκριθεί τόσο στην πανδημία βίας και παραβατικότητας, που μαστίζει το δυτικό κόσμο, όσο και στη δυσπιστία μέρους της κοινωνίας απέναντι στο αστυνομικό έργο. Με απόλυτη υπηρεσιακότητα και αυταπάρνηση προσφέρουν πολλά, σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας και αξίζουν καθολικής αναγνώρισης και στήριξης», τόνισε.

