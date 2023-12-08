Κατατέθηκε στην Βουλή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο - Οι βασικές διατάξεις του

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις».

Οι βασικές διατάξεις περιλαμβάνουν:

Απασχόληση συνταξιούχων: Αντί της περικοπής της σύνταξης, θεσπίζεται μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ ΕΦΚΑ ύψους 10% των αποδοχών από μισθωτή εργασία ή αντίστοιχος πόρος για εισοδήματα από αυτοαπασχόληση, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συνταξιούχων στην αγορά εργασίας και την αύξηση του τρέχοντος αλλά και του μελλοντικού τους εισοδήματος.

Απασχόληση ανάπηρων συνταξιούχων: Δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα εργασίας σε συνταξιούχους αναπηρίας χωρίς να διακοπεί η σύνταξη αναπηρίας και χωρίς επιβολή πόρου 10%.

Σύνταξη με οφειλές: Δίνεται λύση στο αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω πραγματικής αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών τους στον ΕΦΚΑ, όταν αυτές δεν υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ.

Επιτάχυνση απόδοσης επικουρικών συντάξεων: Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αναμονής για χορήγηση επικουρικών συντάξεων σε ασφαλισμένους -κυρίως του Δημοσίου- με τη συμπλήρωση 15 ετών επικουρικής ασφάλισης όπως ίσχυε στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επίδομα μητρότητας: Θεσπίζεται για πρώτη φορά ειδική παροχή μητρότητας για τις ελεύθερες επαγγελματίες και τις αγρότισσες, που θα λαμβάνουν για 9 μήνες τον κατώτατο μισθό (780 ευρώ σήμερα). Επιπλέον, το επίδομα επεκτείνεται και σε μισθωτές μητέρες του π. ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΔΟΕΑΠ.

Σύνταξη σε ορφανά τέκνα: Ενοποιούνται οι κανόνες και προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης θανάτου στα τέκνα, διορθώνοντας αδικίες λόγω διαφορετικής αντιμετώπισης αναλόγως της ημερομηνίας θανάτου του γονέα.

Επίδομα συνταξιούχων με προσωπική διαφορά: Δίνονται έως 200 ευρώ για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά που λαμβάνουν σύνταξη έως 1.600 ευρώ.

Παράλληλα με το νέο ασφαλιστικό δίνεται η δυνατότητα για εργασία σε ανέργους έως και 12 ημέρες το μήνα χωρίς να διακόπτεται το επίδομα ανεργίας:

• Η μοριοδότηση του κριτηρίου της ανεργίας σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο, ανήκει στις διευκολύνσεις που παρέχονται μόνο σε ανέργους και αναζητούντες εργασίας που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης προκειμένου να ωφελούνται από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη.

