Καρτέρι θανάτου είχε στήσει ο 50χρονος στην εν διαστάσει σύζυγό του χθες στις 5.30 το πρωί στο Μενίδι, καθώς είχε κρυφτεί πίσω από ένα αυτοκίνητο και την περίμενε με σκοπό να τη σκοτώσει.

Η άτυχη 40χρονη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ την ώρα που περνούσε για να πάει στη στάση του λεωφορείου, μόλις 50 μέτρα από το σπίτι της, τον είδε μπροστά της και ο δράστης άρχισε με απίστευτο μένος να τη μαχαιρώνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα δεν πρόλαβε να πατήσει το panic button καθώς την αιφνιδίασε. Μετά τις μαχαιριές ο θύτης πήγε σε ένα ξενοδοχείο και στη συνέχεια κρύφτηκε σε γιαπί στο Καματερό όπου και τον εντόπισαν οι αστυνομικοί. Κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, καθώς στο σημείο βρέθηκαν πολλά κουτάκια μπύρας.

Ο ίδιος εμφανίστηκε αμετανόητος υποστηρίζοντας ότι δε μετανιώνει και ότι τη σκότωσε γιατί είχε εραστή. «Δεν άντεχα να βλέπω τον γκόμενο της να οδηγεί το αμάξι μου. Εγώ δούλευα και εκείνη μου έτρωγε τα λεφτά», φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς.

Ο θύτης κρατείται στη ΓΑΔΑ και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

