Μητσοτάκης: «Κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη»

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με ψηφισμένο πλέον τον προϋπολογισμό του 2024, και έχοντας λάβει για δεύτερη φορά, μέσα σε έξι μήνες από τις εθνικές εκλογές, «ψήφο εμπιστοσύνης» από τους 158 βουλευτές της, η κυβέρνηση προχωρά ήδη από την 1η Ιανουαρίου στην υλοποιήσή του, ξεδιπλώνοντας το στρατηγικό σχεδιασμό που είχε δεσμευτεί προεκλογικά για τη χώρα και στοχεύει σε δύο αλληλένδετες και αλληλεξαρτώμενες κατευθύνσεις: την ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας και την συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, περικλείοντας τους στόχους και τις προσπάθειες της κυβέρνησή του, ήταν σαφές όταν δήλωσε ότι «Με σύνεση και ρεαλισμό, κάθε μέρα, βήμα-βήμα, κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη». «Και υπό αυτό το πρίσμα παρατήρησε ότι η ΝΔ υπερψηφίζει» το διπλό μήνυμα του Προϋπολογισμού, που θέλει μια οικονομία που δεν λειτουργεί ποτέ ανεξάρτητα από την κοινωνία».

Όπως έχει καταστήσει σαφές η κυβέρνηση, ήδη από την προηγούμενη θητεία της και επιμένει ακόμη πιο εμφατικά και κατά την παρούσα, εφόσον το επιτρέπει και η πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι αλλαγές που θα επιφέρουν βελτίωση στην καθημερινότητα των πολιτών ήταν, είναι και θα παραμείνει προτεραιότητα.

Μιλώντας επί του προϋπολογισμού του 2024, ο οποίος είναι ο πρώτος της δεύτερης κυβερνητικής θητείας της ΝΔ , αλλά και ο πρώτος προϋπολογισμός ύστερα από 14 χρόνια που δρομολογείται με τη χώρα μας στην επενδυτική βαθμίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να αναλάβει πέντε σαφείς δεσμεύσεις:

- Η χώρα να μην ξαναβρεθεί σε αντίστοιχη οικονομική περιπέτεια με αυτήν που βίωσε τα τελευταία 10 χρόνια.

- Η Ελλάδα να μην τεθεί ποτέ ξανά στο διεθνές περιθώριο, μακριά από την Ευρώπη.

- Με σύνεση και ρεαλισμό κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.

- Με μια ενωμένη κοινωνία που θα συγκλίνει με την Ευρώπη σε όλα τα πεδία.

- Και ένα ισχυρό κράτος που εκσυγχρονίζεται διαρκώς και θα κερδίζει τα στοιχήματα των καιρών.

«Στόχος μας να συγκλίνουμε περισσότερο με την ΕΕ σε όλους τους δείκτες εντός του 2024. Θέλουμε εκεί που μπορούμε να είμαστε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη και θα το πετύχουμε" τόνισε ο πρωθυπουργός. Θέλησε δε, να τονίσει τον υπερκομματικό και εθνικό χαρακτήρα που έχουν σειρά μέτρων και ρυθμίσεων που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός

τονίζοντας πως "ο Προϋπολογισμός (είναι) του Κράτους, όχι ενός κόμματος" και κάλεσε τα κόμματα να συμφωνήσουν "έστω σε κάποιες βασικές παραδοχές, στην ανάγκη να δώσουμε αυτές τις αυξήσεις που αντέχει ο Προϋπολογισμός στους δημόσιους υπαλλήλους, στην προτεραιοποίηση των δαπανών για την παιδεία και την υγεία. Και αν θα μπορέσουμε επιτέλους να συναντηθούμε σε αυτόν τον εθνικό στόχο της μεγαλύτερης ανάπτυξης με μικρότερη ανεργία και με τακτοποιημένα δημόσια οικονομικά, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής". Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε επ' αυτού τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, παρατηρώντας ότι "Δεν γίνεται να αναγνωρίζεται παντού, από το εξωτερικό, από όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, από όλους τους σοβαρούς αναλυτές, ότι η Ελλάδα έχει πετύχει ένα μεγάλο επίτευγμα αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε σχέση με το πού βρισκόταν η οικονομία της και μόνο εδώ, στο Εθνικό Κοινοβούλιο, να μην αναγνωρίζεται τίποτα από αυτή τη θετική προσπάθεια και να παρουσιάζονται όλα μαύρα και άραχνα».

Ο πρωθυπουργός επέλεξε να ξεκινήσει την ομιλία του επί του προϋπολογισμού του 2024, με το γεγονός που για την κυβέρνηση αποτελεί "σταθμό" για την θετική ανατροπή των δεδομένων για την ελληνική οικονομία, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. "Σηματοδοτεί μια τομή στον ιστορικό χρόνο, καθώς αυτή η αναβάθμιση υπήρξε εθνικός στόχος για τον οποίο είχα δεσμευτεί προσωπικά εδώ πριν από έναν χρόνο ότι θα επιτευχθεί εντός του 2023 και έτσι έγινε. Μέσα από ένα σχέδιο της Πολιτείας βασισμένο στην εμπιστοσύνη", υπογράμμισε.

Επεσήμανε ότι η εμπιστοσύνη είναι αυτή που γεννά εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών αλλά και εμπιστοσύνη μεταξύ Πολιτείας και πολιτών όπως απέδειξαν και οι τελευταίες εκλογές είπε και τόνισε ότι είναι αυτή που κρύβεται πίσω από τους αριθμούς που αποτελούν την ταυτότητα της σημερινής οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε στο ρυθμό ανάπτυξης που είναι 2,4% και στην πτώση της ανεργίας κάτω από το 10%, στην υποχώρηση του δημόσιου χρέους, στην ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών, όπως και στην αύξηση του μέσου μισθού πάνω από 15%.

«Η επενδυτική βαθμίδα για κάποιους μπορεί να μη λέει τίποτα. Αλλά στην ουσία τα λέει όλα διότι στην εσωτερική ζωή σφραγίζει το τέλος της ξένης εποπτείας και στο εξωτερικό στέλνει το μήνυμα ότι πέρασε οριστικά η εποχή της εθνικής αναξιοπιστίας», τόνισε.

Στο πλαίσιο της έμφασης που δίνει η κυβέρνηση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε όλες τις εκφάνσεις της, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών, "με ρίζες δεκαετιών μέσα από ένα τολμηρό κύμα μεταρρυθμίσεων και δίπλα ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ορατών έργων, με αποτελέσματα που θα πείθουν ότι αυτοί οι στόχοι ναι, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα".

Υπογράμμισε ότι δεν θέλει να ωραιοποιήσει καμία εικόνα, αλλά είναι εδώ για να αντικρούσει την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης. «Πρέπει να θωρακίσουμε την κοινωνία με αναχώματα στις έκτακτες δυσκολίες. Πρέπει να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα περιορίζοντας ανισότητες και διευρύνοντας τα δικαιώματα. Γι' αυτό και οι αλλαγές στην καθημερινότητά μας είναι αλλαγές που γίνονται προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας παρέχοντας αξιοπρεπή υγεία, σύγχρονη παιδεία, ισχυρή άμυνα και ασφάλεια, ένα ευέλικτο και ψηφιακό κράτος αλλά και πιο γρήγορη και αποτελεσματική δικαιοσύνη" και όλα αυτά όπως επεσήμανε έχουν ως θεμέλιο "μια δυναμική, μια εξωστρεφής οικονομία, με καθαρούς στόχους τους οποίους περιγράφει ο Προϋπολογισμός».

Πηγή: skai.gr

