Διχάζει η περίπτωση της 29χρονης Ολλανδής που πήρε έγκριση για ευθανασία λόγω ψυχικής ασθένειας

Διχάζει η περίπτωση σωματικά υγιούς νέας γυναίκας στην Ολλανδία, η οποία έλαβε άδεια από το κράτος να προχωρήσει σε ευθανασία τις επόμενες εβδομάδες, καθώς πάσχει από σοβαρή ψυχική ασθένεια.

Αξιωματούχοι στην Ολλανδία έδωσαν την τελική έγκριση στην 29χρονη Zoraya ter Beek να υποβληθεί σε ευθανασία λόγω της αφόρητης ψυχικής ταλαιπωρίας που υφίσταται.

Η Ter Beek έκανε πρώτη αίτηση για ευθανασία το 2020, μετά από χρόνια μάχη με την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές τάσεις που προκλήθηκαν από δυσκολίες στην πρώιμη παιδική της ηλικία.

Η γυναίκα έχει διαγνωστεί ότι πάσχει από χρόνια κατάθλιψη, άγχος, τραύμα, οριακή διαταραχή προσωπικότητας, ενώ διαγνώστηκε και με αυτισμό.

Όταν συνάντησε τον σύντροφό της, θεώρησε ότι το ασφαλές περιβάλλον που της πρόσφερε θα τη γιάτρευε. Ωστόσο, συνέχισε να αυτοτραυματίζεται και να έχει τάσεις αυτοκτονίας.

Ξεκίνησε εντατικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων θεραπειών ομιλίας, φαρμακευτικής αγωγής και περισσότερες από 30 συνεδρίες ηλεκτροσπασμοθεραπείας (ECT). Μετά από 10 χρόνια, δεν έμεινε «τίποτα» όσον αφορά τη θεραπεία. Είχε σκεφτεί να αυτοκτονήσει, αλλά ο βίαιος θάνατος από αυτοκτονία μιας σχολικής φίλης και ο αντίκτυπός του στην οικογένεια του κοριτσιού την απέτρεψαν.

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι όταν είσαι ψυχικά άρρωστος, δεν μπορείς να σκεφτείς καθαρά, ισχυρισμός που είναι προσβλητικός» είπε η Τer Beek. «Κατανοώ τους φόβους που έχουν κάποια άτομα με αναπηρία σχετικά με τον υποβοηθούμενο θάνατο. Αλλά στην Ολλανδία, έχουμε αυτόν τον νόμο για περισσότερα από 20 χρόνια. Υπάρχουν πραγματικά αυστηροί κανόνες και είναι πραγματικά ασφαλές».

Η Ter Beek έχει σκεφτεί καλά την απόφασή της στη διάρκεια της μακράς αναμονής που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. «Στα τρεισήμισι χρόνια που χρειάστηκε, ποτέ δεν δίστασα για την απόφασή μου. Έχω νιώσει ενοχές, έχω σύντροφο, οικογένεια, φίλους και πονάω, όπως έχω νιώσει και φόβο. Αλλά είμαι απόλυτα αποφασισμένη να προχωρήσω» είπε.

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται στοιχεία αρμόδιου φορέα, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ατόμων για τα οποία εγκρίθηκε το αίτημα για ευθανασία λόγω αφόρητης ψυχικής οδύνης.

Ο φορέας RTE έλαβε 138 αιτήματα για ευθανασία από άτομα με ψυχιατρικές ασθένειες το 2023, 20% περισσότερα από το 2022.

Συνολικά, περίπου 9.000 άνθρωποι πέθαναν με ευθανασία το 2023, ή περίπου το 5,4% του συνολικού αριθμού θανάτων που καταγράφηκαν εκείνο το έτος.

Σχεδόν το 90% από αυτούς έπασχε από καρκίνο.

Σε μόλις πέντε από τις περιπτώσεις, το RTE διαπίστωσε ότι οι κανόνες σχετικά με την ευθανασία δεν τηρήθηκαν σωστά και θα διερευνηθούν.

Πηγή: skai.gr

