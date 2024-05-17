Η σουηδική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη πολλών ατόμων και απέκλεισε περιοχή στη Στοκχόλμη, αφού αστυνομικοί σε περιπολικό δήλωσαν ότι άκουσαν πυροβολισμούς, με την ισραηλινή πρεσβεία να βρίσκεται μέσα στην αποκλεισμένη περιοχή.

«Περιπολικό στην Στραντβάγκεν στη Στοκχόλμη άκουσε δυνατούς ήχους και εκτίμησε ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς» ανέφερε η αστυνομία στον ιστότοπό της, ενώ πρόσθεσε ότι η περιοχή που έχει αποκλειστεί είναι μεταξύ της γέφυρας Τζουργκάρντεν, του Νόμπελπάρκεν και την εκκλησία Όσκαρ Φρέντρικ.

🚨🇮🇱🇸🇪BREAKING: GUNFIRE REPORTED NEAR ISRAELI EMBASSY IN STOCKHOLM



The embassy was sealed off after loud bangs, suspected to be a firearm, were heard by a police patrol.



Police confirmed a shooting had taken place, and they remain at the embassy searching for traces of gunfire.… pic.twitter.com/WwhRvHQ49g — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 17, 2024

Πολλοί άνθρωποι έχουν συλληφθεί και έχει ξεκινήσει έρευνα, εξήγησε η αστυνομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας στο σημείο, «έχουν εντοπιστεί ευρήματα που ενισχύουν τις υποψίες ότι υπήρξαν πυροβολισμοί», επισήμανε η ίδια πηγή.

Το σουηδικό πρακτορείο ΤΤ μετέδωσε ότι η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του περιστατικού και της ισραηλινής πρεσβείας.

Πηγή: skai.gr

