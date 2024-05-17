Η Ρωσία υποστήριξε ότι στη διάρκεια της περασμένης νύκτας κατέστρεψε ή αναχαίτισε περισσότερα από 100 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στη διάρκεια επιθέσεων που εξαπολύθηκαν εναντίον της νοτιοδυτικής ρωσικής επικράτειας και της προσαρτημένης Κριμαίας.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως εξουδετερώθηκαν 51 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και έξι μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας που επιτέθηκαν στην Κριμαία, 44 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρεια του Κρασνοντάρ και άλλα έξι πάνω από την περιφέρεια του Μπελγκορόντ.

Νωρίτερα, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, μια μητέρα και το τετράχρονο παιδί της σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones εναντίον οχήματος στο χωριό Οκτιάμπρσκι, στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ.

Όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι έγινε στόχος τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος μιας κατεύθυνσης· η μητέρα σκοτώθηκε επιτόπου και το παιδί της, 4 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ. Άλλο drone έβαλε στο στόχαστρο πρατήριο καυσίμων κοντά στο χωριό Μπεσόναφκα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

