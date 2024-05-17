Το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας στην Ελλάδα, το «Λυδία», είναι πλέον γεγονός και ετοιμάζεται να περάσει σε μια καινούργια εποχή εξέλιξης και ανάπτυξης με την υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής που διαθέτουν όλα τα σύγχρονα αεροδρόμια στον κόσμο.

Παρουσία της υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνας Αλεξοπούλου πραγματοποιήθηκε η τελετή θεμελίωσης των νέων υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, που αναμένεται να είναι έτοιμες σε περίπου ενάμιση χρόνο.

«Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο έργο μεγάλης συμβολικής και πρακτικής αξίας, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα», τόνισε η κ. Αλεξοπούλου, επισημαίνοντας ότι «βάσει του επενδυτικού σχεδίου, το αεροδρόμιο Λυδία θα υπηρετεί τη γενική αεροπορία, στην οποία εντάσσονται πτητικές δραστηριότητες που δεν αφορούν σε μείζονες εμπορικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς, όπως οι πτήσεις των αερολεσχών, οι ιδιωτικές και επιχειρηματικές πτήσεις, οι αεροπορικές επιδείξεις, ο αεραθλητισμός και η εκπαίδευση των επαγγελματιών πιλότων. Η γενική αεροπορία αποτελεί έναν κλάδο, ο οποίος μόνο στην Ευρώπη έχει κύκλο εργασιών περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, με 40.000 ιδιωτικά αεροπλάνα και 360.000 πιλότους. Μπορεί λοιπόν να αποτελέσει σημαντική πηγή εσόδων και για την Ελλάδα».

Η αρμόδια υφυπουργός αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να συστήσει την Επιτροπή Αεροπορικού Τουρισμού, με σκοπό την αναζήτηση και υποβολή προτάσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη, προώθηση, διάδοση και βελτίωση των συνθηκών αεροπορικού τουρισμού, καθώς και την αξιοποίηση και ενίσχυση των υποδομών περιφερειακών αεροδρομίων, των πεδίων προσγείωσης και απογείωσης.

«Το αεροδρόμιο Λυδία μπορεί να συμβάλει, ουσιαστικά και μετρήσιμα, στην ανάπτυξη της περιοχής, ως πύλη εισόδου των Βαλκανίων. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ο άξονας Δράμας - Καβάλας προσφέρει σήμερα την πιο γρήγορη πρόσβαση στο Αιγαίο, για τις γειτονικές μας χώρες», υπογράμμισε η κ. Αλεξοπούλου.

«Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών», συνέχισε η υφυπουργός, «εργάζεται για τη βελτίωση των υπηρεσιών μεταφορών και συγκοινωνιών σε όλη τη χώρα, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος μας επιπλέον είναι η εναρμόνιση της χώρας με την ευρωπαϊκή οικογένεια, προσπάθεια στην οποία εντάσσεται και η γενική αεροπορία, για την οποία βρισκόμαστε σήμερα εδώ, θεμελιώνοντας το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο του κλάδου, στην Ελλάδα. Το παράδειγμα της Egnatia Aviation και του αεροδρομίου Λυδία μπορεί να αποτελέσει τον "πιλότο" για την εισαγωγή της γενικής αεροπορίας και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας».

Οι προσπάθειες δυο οραματιστών επιχειρηματιών

Να σημειωθεί πως οι υποδομές του νέου αεροδρομίου θα περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο campus εκπαίδευσης πιλότων αεροσκαφών, από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Πίσω από αυτή την πολύ σημαντική επιχειρηματική επένδυση που συνέβαλε στην συνολικότερη ανάπτυξη της Καβάλας και της Ανατολικής Μακεδονίας ευρύτερα, κρύβεται το όραμα και η προσπάθεια του Γιώργου Ζωγραφάκη και του Δημήτρη Λυμπεράκη. Οι δυο επιχειρηματίες όχι και στο τόσο μακρινό 2006, ίδρυσαν στην Καβάλα την Egnatia Aviation, την πρώτη σχολή εκπαίδευσης πιλοτών αεροσκαφών στην Ελλάδα, με έδρα το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» στην Χρυσούπολη.

Σήμερα, δεκαοχτώ χρόνια μετά, η Egnatia Aviation αποτελεί έναν όμιλο εταιρειών με συνεχώς αναπτυσσόμενη τροχιά. Με 101 άτομα προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και με το με το 70% των υποψήφιων πιλότων που την εμπιστεύονται και εκπαιδεύονται στις εγκαταστάσεις της να είναι από το εξωτερικό.

Η πρώτη σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα

Η Egnatia Aviation αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, που διαθέτει στόλο αεροσκαφών Diamond νέας γενιάς και προσομοιωτές τελευταίας τεχνολογίας, ενώ διαθέτει έμπειρους εκπαιδευτές, διαδικασίες και προδιαγραφές ειδικών αεροπορικών εταιρειών καθώς και άνετες προπονητικές εγκαταστάσεις.

Από τους σημαντικότερους σταθμούς της εξέλιξής της ήταν η σύμβαση που υπέγραψε πριν από περίπου έναν χρόνο με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την εκμίσθωση, για σαράντα χρόνια, του παλιού στρατιωτικού αεροδρομίου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.

Το σχέδιο αυτό που επιτεύχθηκε χάρη στη συμβολή του τότε υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, στον ρόλο του οποίου έκανε μνεία η κ. Αλεξοπούλου, έδωσε νέα ώθηση στην επιχείρηση. Η Egnatia Aviation πραγματικά άνοιξε τα φτερά της καθώς πλέον είναι μία από τις λιγοστές σχολές εκπαίδευσης πιλότων αεροσκαφών στον κόσμο που διαθέτει δικό της αεροδρόμιο.

Από τα πρώτα έργα που έγιναν μέσα σε πολύ μικρό διάστημα από τη μετεγκατάστασή της από το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» στο αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα ήταν η συντήρηση και η εξ ολοκλήρου αναβάθμιση του αεροδιαδρόμου και των απαραίτητων υποδομών του.

Μεγάλο το ενδιαφέρον ξένων αεροπορικών εταιρειών

Τόσο ο Δημήτρης Λυμπεράκης όσο και ο Γιώργος Ζωγραφάκης, στην τελετή θεμελίωσης των νέων εγκαταστάσεων δεν έκρυβαν τη χαρά και την ικανοποίησή τους καθώς οι κόποι, οι προσπάθειες και οι πιέσεις για την εκμίσθωση του παλιού στρατιωτικού αεροδρομίου επιβραβεύτηκαν και απέδωσαν καρπούς. Μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο, το ενδιαφέρον μεγάλων αεροπορικών εταιρειών παγκοσμίως, αλλά και ιδιωτών, για το νέο αεροδρόμιο «Λυδία» έχει αυξηθεί στέλνοντας ελπιδοφόρα μηνύματα για το μέλλον.

Ο κ. Λυμπεράκης, σε δηλώσεις του την ημέρα της τελετής θεμελίωσης, τόνισε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα είναι έτοιμες να λειτουργήσουν οι πρώτες εγκαταστάσεις του νέου αεροδρομίου που -μεταξύ άλλων- θα περιλαμβάνουν ένα νέο πύργο ελέγχουν, ένα σύγχρονο κτίριο διοίκησης, υπερσύγχρονους χώρους εκπαίδευσης και φιλοξενίας των υποψήφιων πιλότων. Από τη μεριά του, ο κ. Ζωγραφάκης υπογράμμισε ότι η Egnatia Aviation κατάφερε οι υποψήφιοι Έλληνες πιλότοι να μην φεύγουν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ προκειμένου να εκπαιδευτούν αλλά να παραμένουν στην Ελλάδα.

Τα επόμενα σχέδια

«Ήδη ο αριθμός των μαθητών μας αυξήθηκε σημαντικά», επισήμανε σε άλλες δηλώσεις του ο κ. Λυμπεράκης και συνέχισε: «καθημερινά λαμβάνουμε μηνύματα από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες από όλο τον κόσμο. Η λειτουργία και μόνο του αεροδρομίου -πόσο μάλλον του campus αργότερα, έχει προσελκύσει έναν σημαντικό αριθμό σπουδαστών γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα σε όλο τον κόσμο η έλλειψη πιλότων και δεν υπάρχουν πάρα πολλές σχολές, οι οποίες μπορούν να καλύψουν αυτό τον όγκο. Είμαστε μία από αυτές. Πριν από λίγες εβδομάδες βρισκόμασταν στη Γερμανία προκειμένου να προσχωρήσουμε την αγορά νέων αεροσκαφών. Μέσα στον χρόνο θα γίνει η ανανέωση του στόλου των αεροσκαφών και θα προστεθούν νέα. Τα επόμενα δύο με τρία χρόνια ο στόλος μας θα φτάσει ίσως και τα 30 αεροσκάφη».

«Η Egnatia Aviation δεν είναι πλέον μόνο μία σχολή, είναι το κέντρο της γενικής αεροπορίας στην Ελλάδα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μια επιχείρηση της γενικής αεροπορίας που κάποιος μπορεί να απευθυνθεί και να βγάλει από ένα ερασιτεχνικό πτυχίο χειριστή αεροσκαφών μέχρι να ζητήσει να του σχεδιάσουμε, να του οργανώσουμε και να του λειτουργήσουμε το αεροδρόμιό του. Οι 213 προσεγγίσεις αεροσκαφών στο νέο αεροδρόμιο Λυδία σε μια μέρα δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, αν το πολλαπλασιάσουμε, ξεπερνάμε σε νούμερα ή προσεγγίζουμε τουλάχιστον σε νούμερα του «Ελευθέριος Βενιζέλος», ανέφερε ο κ. Λυμπεράκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

