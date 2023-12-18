Μηνύματα για τα Eurofighters και τα F-16 έστειλε ο υπουργός Άμυνας Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ σε ομιλία του ενώ αναφέρθηκε και στα ελληνικά F-35 επισημαίνοντας πως δεν αποτελούν απειλή. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μιλώντας με θετικά λόγια ωστόσο δεν παρέλειψε να αναφερθεί για ακόμα μία φορά στη «γαλάζια πατρίδα».

«Με την Ελλάδα ο στόχος είναι ο διάλογος, η καλή γειτονία. Δεν θα υπονομεύσουμε από τα εθνικά μας συμφέροντα» υποστήριξε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ

«Με την υποστήριξη του ευγενούς μας έθνους και τα μέσα του κράτους μας, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας, που είναι ένας αποτελεσματικός και ισχυρός στρατός στην περιοχή τους και στον κόσμο, εκπληρώνουν με επιτυχία όλα τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν, από την εξασφάλιση της ασφάλειας των συνόρων μας έως την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, από την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στην 'Γαλάζια ́ και Ουράνια πατρίδα μας μέχρι τη συμβολή στη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιασάρ Γκιουλέρ.

«Στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Αθήνας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών, στοχεύουμε στη συνέχιση της διαδικασίας με σχέσεις καλής γειτονίας, διάλογο και θετική ατζέντα. Βεβαίως, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν θα υπονομεύσουμε ποτέ τα εθνικά μας συμφέροντα προσπαθώντας για μια ειρηνική λύση και ότι είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτό το ζήτημα» πρόσθεσε ο Γκιουλέρ.

«Τα ελληνικά F-35 δεν αποτελούν απειλή για την Τουρκία των 85 εκατ. κατοίκων»

Όσον αφορά τα ελληνικά F-35, ο Τούρκος υπουργός ερωτηθείς για τα εξοπλιστικά της Ελλάδας επισήμανε ότι «δεν αποτελούν απειλή για την Τουρκία, μια χώρα 85 εκατομμυρίων κατοίκων» και πρόσθεσε ότι το «το σημαντικό είναι να έχουμε αποτρεπτική δύναμη», δήλωσε και πρόσθεσε πως θα χρησιμοποιήσουν τους S-400.

«Θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Το να διαθέτουν μόνο F-35, δεν αποτελεί απειλή για την Τουρκία, μια χώρα 85 εκατομμυρίων κατοίκων. Το σημαντικό είναι να έχουμε αποτρεπτική δύναμη. Υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, εμείς θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την αποτρεπτική μας δύναμη και να διατηρούμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας» είπε ο Γκιουλέρ και συνέχισε:

«Μας επιτίθεται κάποιος και δεν χρησιμοποιήσαμε το αμυντικό όπλο; Σήμερα, μια χώρα δεν επιτίθεται σε μια άλλη χώρα λέγοντας «επιτίθεμαι σε 2 ώρες». Σε περίπτωση πολέμου, θα συσσωρευτούν, θα μεταφερθούν τα αεροπλάνα, θα κινηθούν εκατοντάδες τρένα και βαγόνια, θα κηρυχτεί επιστράτευση κ.ο.κ. Με άλλα λόγια, είναι πολύ δύσκολο για μια χώρα να εξαπολύσει αεροπορική επίθεση σε μια άλλη χώρα χωρίς να το γνωρίζει κανείς. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους S-400 όταν παραστεί ανάγκη» υπογράμμισε.

Ο Μανώλης Κωστίδης, επισημαίνει ότι αν και ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε στην «γαλάζια πατρίδα» δεν υπάρχει πουθενά πια χάρτης της ενώ παρά το γεγονός πως αναφέρθηκε στην ομιλία του και στη Λιβύη, δεν έγινε αναφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας: Στην Κωνσταντινούπολη τα ενοίκια ξεπέρασαν αυτά του Μανχάταν»

Την ίδια ώρα, χαμό έχει προκαλέσει στα τουρκικά μέσα η δήλωση της προέδρου της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας η οποία δήλωσε ότι δεν μπορεί να βρει σπίτι να μείνει λόγω των υψηλών ενοικίων στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να μετακομίσει στην μητέρα της.

«Δεν κατάφερα να βρω σπίτι μετακόμισα στο σπίτι της μητέρας μου» δήλωσε η πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας. Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, η πρόεδρος ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τα ενοίκια στην Κωνσταντινούπολη η οποία με το μισθό της που ανέρχεται περίπου στα 12.000 ευρώ δεν μπορεί να βρει σπίτι με αποτέλεσμα το πρόβλημα να γίνεται ακόμα μεγαλύτερο για πιο χαμηλόμισθους πολίτες.

Το θέμα ανέδειξαν τα τουρκικά μέσα με τις τουρκικές εφημερίδες με την Cumhuriyet να σχολιάζει: «Άστεγο έμεινε και το αφεντικό» και την τουρκική Sozcu: «Έχει τεράστιο μισθό, αλλά δεν βρίσκει σπίτι για να μείνει».

«Τα ενοίκια είναι πανάκριβα. Εμείς δεν καταφέραμε να βρούμε σπίτι εγκαταστάθηκα στο σπίτι της μητέρας μου». Αυτά τα λόγια ανήκουν στην Χαφιζέ Γκαγιέ Ερκάν, την πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας. Με αυτά τα λόγια της νέας προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας επανήλθε η συζήτηση των αυξήσεων των ενοικίων» επισημαίνει μεταξύ άλλων στο δελτίο ειδήσεων το Show Tv.

