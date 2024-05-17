1790 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ

Σε νέα ναυμαχία του Λάμπρου Κατσώνη με τους Οθωμανούς ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος του καταστρέφεται. Η λαϊκή σοφία σκαρώνει το σκωπτικό δίστιχο «Αν σ’ αρέσει μπάρμπα-Λάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο».

1792 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Μία ομάδα μεσιτών συγκεντρώνεται σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργεί το Χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές γίνονται κάτω από ένα δέντρο, στη Γουόλ Στριτ.

1902 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάης ανακαλύπτει τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα.

1931 ΠΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εκτελείται από το αεροσκάφος «Αθήναι», τύπου Junkers G 24 της Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών, το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

