Για το διακύβευμα των ευρωεκλογών μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, ενώ σχολιάζοντας τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων της Βόρειας Μακεδονίας, ανέφερε ότι η Ελλάδα θα πράξει ό,τι προβλέπεται αν η Συμφωνία των Πρεσπών παραβιαστεί.

Κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις και το προβάδισμα της ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «δεν σχολιάζω δημοσκοπήσεις καθώς δεν προδικάζουν το αποτέλεσμα. Είναι ωστόσο καλές για τη ΝΔ αλλά έχουμε τρεις εβδομάδες μέχρι τις εκλογές».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναφερθείς στο διακύβευμα των επερχόμενων ευωεκλογών, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «στις 9 Ιουνίου κρίνεται η κυβερνησιμότητα. Εάν το αποτέλεσμα είναι κάτω από το 30% και την επόμενη ημέρα η αντιπολίτευση αρχίσει να αμφισβητεί τον Μητσοτάκη, θα αλλάξει το κλίμα, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης». «Και λάθη κάνουμε και προβλήματα υπάρχουν αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση» τόνισε παράλληλα.

«Μέχρι την τελευταία στιγμή αγωνιζόμαστε για να πείσουμε τους συμπολίτες μας» είπε ενώ συμφώνησε ότι η ΝΔ υφίσταται πίεση από «τα δεξιά».

Σχολιάζοντας τη δήλωση του πρωθυπουργού περί χριστιανόμετρου, ο υπουργός Υγείας τόνισε «Ο κ. Βελόπουλος προσπάθησε να εργαλειοποιήσει την περίοδο του διχασμού και να βάλει του πολίτες να πλακώνονται».

Για τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών και το κατά πόσο θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «η φορολογία επί Μητσοτάκη έχει μειωθεί, ο κόσμος συνέκρινε αυτό το ζήτημα στις εθνικές εκλογές γιατί αν ο κόσμος περνούσε χειρότερα το 2023 δεν θα ψήφιζε Μητσοτάκη. Ο μέσος μισθός είναι πολύ ανεβασμένος από το 2019. Η ακρίβεια είναι πραγματικό πρόβλημα και η κυβέρνηση κάνει πολλές προσπάθειες για την αντιμετώπισή της. Είναι υπαρκτό μεγάλο πρόβλημα η ακρίβεια. Ας δούμε τη μεγάλη εικόνα, το 2024 θα έχουμε 15% αύξηση του τουριστικού εισοδήματος».

«Η Ελλάδα σήμερα παρουσιάζει εικόνα σταθερότητας με σταθερή κυβέρνηση και θετικά δημοσιεύματα. Είναι ο πρώτος παράγοντας για την ανάπτυξη της οικονομίας η σταθερότητα» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Για την επίσκεψη του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «έκανε τη συγκέντρωση ο Ράμα γιατί εκνευρίστηκε με τον Μητσοτάκη λόγω υποψηφιότητας Φρέντη Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο. Ήθελε να κάνει προβοκάτσια. Το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ είναι πολύ καλό καθώς οι υποψήφιοι είναι ικανοί άνθρωποι».

Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει τη Συμφωνία των Πρεσπών αν παραβιαστεί

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων της Βόρειας Μακεδονίας, ο κ. Γεωργιάδης, ανέφερε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν ο Μιτσκόσκι γίνει πρωθυπουργός και συνεχίσει έτσι, ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σύμφωνα με το άρθρο 19 προβλέπεται αυτό αν υπάρξει παραβίαση. Αν η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας καταπατήσει τη Συμφωνία, η κυβέρνηση της Ελλάδας θα κάνει ό,τι προβλέπεται».

«Δεν τέθηκε ο όρος από ΣΥΡΙΖΑ να βγει από το ΝΑΤΟ η Βόρεια Μακεδονία αν παραβιάσει τη Συμφωνία, έκανε το χατίρι των ΗΠΑ Είναι μια κακή συμφωνία. Η διαδικασία της καταγγελίας της συμφωνίας είναι δύσκολη» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Για τον θάνατο του παιδιού από παρβοϊό, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεν υπάρχει έξαρση, ο θάνατος του παιδιού είναι μεμονωμένο περιστατικό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.