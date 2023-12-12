Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης έφτασαν στις 12 το μεσημέρι την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη και θα ζητήσουν εκ μέρους της Κυβέρνησης την ποινική αναβάθμιση της έρευνας για όλες τις υποθέσεις αθλητικής βίας και διαφθοράς με σκοπό την αναζήτηση φυσικών και ηθικών αυτουργών όλων των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί και την αναζήτηση ύπαρξης τυχόν εγκληματικών οργανώσεων στον χώρο.

Οικονόμου και Βρούτσης θα προσκομίσουν όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των αρχών για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η διαδικασία πάταξης και εκρίζωσης των φαινομένων βίας εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων αναμένεται να θυμίσει το "μοντέλο Χρυσής Αυγής", δηλαδή τη διαδικασία που ξεσκέπασε το φιλοναζιστικό κόμμα και αποκάλυψε την εγκληματική της δράση.

«Θα ζητήσουμε να εξεταστεί η υπόθεση αυτή σαν δράση εγκληματικών συμμοριών, με διασύνδεση, όχι μόνο με φαινόμενα οπαδικής βίας αλλά με μια σειρά παραβατικών συμπεριφορών που καλύπτουν ευρύτερα θέματα: εμπορία ναρκωτικών, προστασίες, διασυνδέσεις με ακραίες πολιτικές οργανώσεις, συμμετοχή σε περίεργες συμμορίες και μαφίες - και με ένα βαθύ ιστορικό που δε θα καλύπτει ούτε τους 2, 3 ή 6 μήνες ή 1 χρόνο, αλλά θα πηγαίνει και πολύ πιο πίσω σε δολοφονίες και σε πρόσωπα που η παρουσία τους, παρά το γεγονός ότι είχε επισημανθεί εκεί, εξακολουθούσε και εξακολουθεί να επισημαίνεται στους αθλητικούς χώρους και στο οικοσύστημα το οπαδικό» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, στον ANT1

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι θα ζητηθεί επανέλεγχος μιας σειράς υποθέσεων που θα βοηθήσει συνολικά τις Αρχές να αντιμετωπίσουν (και σε ό,τι αφορά τους φυσικούς, αλλά ενδεχομένως και τους ηθικούς αυτουργούς) όλη αυτή την έξαρση της εγκληματικής δραστηριότητας από αυτές τις αγέλες χουλιγκάνων.

Το γεγονός υπογραμμίζει τη μηδενική ανοχή της κυβέρνησης σε τέτοια φαινόμενα αλλά και δίνει έμφαση στη βαρύτητα που δίνει η κυβέρνηση και περιγράφεται από κυβερνητικά στελέχη ως "κομβική κίνηση για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν".

Το βάρος των ερευνών και των νέων μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση ρίχνεται στην αποκάλυψη όσων χρηματοδοτούν, υποκινούν και χρησιμοποιούν τους "οπαδικούς" στρατούς για να εξυπηρετήσουν δικές τους επιδιώξεις.

