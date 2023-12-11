Τις προτάσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη και την κριτική για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οπαδική βία, σχολιάζει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός.

«Όσα πρότεινε ο κ. Κασσελάκης κατά της οπαδικής βίας, είτε ήδη υλοποιούνταν είτε ανακοινώθηκαν σήμερα. Παρ’όλα αυτά δεν είχε το πολιτικό θάρρος να στηρίξει τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, που λίγες ώρες νωρίτερα και ο ίδιος ζητούσε. Μεταξύ του απαραίτητου κοινού μετώπου κατά της οπαδικής βίας και της αντοπολίτευσης για την αντιπολίτευση, ο κ. Κασσελάκης δυστυχώς επιλέγει το δεύτερο».

