Συγχαρητήρια στην Ελληνική Αστυνομία απέστειλε με μήνυμά του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, με αφορμή τη σύλληψη του δράστη της επίθεσης εναντίον αστυνομικών στο Ρέντη.

Όπως αναφέρει ο κ. Οικονόμου, «η Ελληνική Αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα -με οργανωμένο σχέδιο και άψογη μεθοδικότητα- να εντοπίσει, να προσαγάγει, να ανακρίνει, και να αποσπάσει ομολογία από τον δράστη της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του 31χρονου αστυνομικού στην περιοχή του Ρέντη», δίνοντας «συγχαρητήρια, για μια ακόμη φορά, στην ΕΛ.ΑΣ. για την επιχείρηση μαζικής προσαγωγής το βράδυ της επίθεσης».

«Ο δράστης, αλλά και όλοι όσοι συμμετείχαν στις επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών, ήταν ανάμεσα σε εκείνους που προσήχθησαν. Από την επιχείρηση αυτή υπάρχουν πλέον πλήθος στοιχείων που θα βοηθήσουν τις Αρχές στην αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων χούλιγκανς, αλλά και όσων τους ανέχονται και τους υποκινούν», τονίζει ο κ. Οικονόμου.

«Προσευχόμαστε και ελπίζουμε το καλύτερο για τον τραυματία αστυνομικό, που δίνει τη μάχη της ζωής στο νοσοκομείο», κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή: skai.gr

