Με θυμό και αγανάκτηση υποδέχθηκαν οι κάτοικοι της Χιμάρας την απόφαση του Αλβανικού Ειδικού Δικαστηρίου στα Τίρανα χθες να μην δώσουν άδεια ορκωμοσίας στον προφυλακισμένο από τον Μάιο, εκλεγμένο δήμαρχο της πόλης, Φρέντη Μπελέρη.

Στο άκουσμα της απόφασης, δεκάδες ομογενείς βγήκαν στον δρόμο και φώναζαν «ντροπή σας» και «δικτατορία»…

Αγανάκτηση και θυμό προκάλεσε η απόφαση του SPAK στους Χιμαραίους που βρέθηκαν σήμερα έξω από το δικαστήριο για να διαμαρτυρηθούν. pic.twitter.com/HOTQsmYbL7 — Himara.gr (@HimaraGr) December 11, 2023

Ο ίδιος ο Φρέντι Μπελέρης που παραμένει προφυλακισμένος ανέφερε ότι «ο Έντι Ράμα και η σπείρα του ευτελίζουν τη διαδικασία και προκαταβάλουν τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης».

Για απόφαση που παραβιάζει το κράτος δικαίου και το τεκμήριο της αθωότητας, έκανε λόγο ο επικεφαλής του ΚΕΑΔ, Βαγγέλης Ντούλες, ο οποίος κατήγγειλε επίσης ότι η απόφαση ενορχηστρώθηκε από τον Έντι Ράμα.

Με πληροφορίες από himara.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.