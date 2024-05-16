Ο ΣΚΑΪ φέρνει στο φως ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο την Παρασκευή 17.05 με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ισραήλ: Η επίθεση στο Φεστιβάλ Νόβα» στις 22.40. Το ντοκιμαντέρ αφηγείται καρέ-καρέ όσα συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου του 2023 κατά την επίθεση της Χαμάς στο Φεστιβάλ Νόβα που πυροδότησε την έκρηξη στη Μέση Ανατολή. Η πραγματική εικόνα όσων συνέβησαν μέσα από τις μαρτυρίες και τα βίντεο των επιζώντων σε ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που καταγράφει σε πρώτο πλάνο κάθε στιγμή της τραγικής εκείνης ημέρας.

Δείτε το τρέιλερ:

Αμέσως μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, στις 23.40 ο Παύλος Τσίμας από το στούντιο του ΣΚΑΪ στην ενημερωτική εκπομπή «Πόλεμος στη Μέση Ανατολή» συνομιλεί με διεθνολόγους, αναλυτές, Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους φωτίζοντας όλες τις πτυχές του πολέμου και της επόμενης ημέρας…

Πηγή: skai.gr

