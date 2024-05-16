Τη λίστα με τους επιδραστικότερους ποδοσφαιριστές της φετινής σεζόν έβγαλε το CIES Football Observatory.

Η ερευνητική ομάδα του ανεξάρτητου κέντρου μελέτης του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Σπουδών (CIES) που βρίσκεται στην Ελβετία και ειδικεύεται στις στατιστικές αναλύσεις που αφορούν το ποδόσφαιρο, έλαβε υπόψη έξι στατιστικές κατηγορίες (αμυντικές επεμβάσεις, μεταβιβάσεις, ντρίμπλες, δημιουργία ευκαιριών για γκολ, σκοράρισμα και εναέριες μονομαχίες) που συλλέχθηκαν από 54 εγχώρια πρωταθλήματα ανά τον κόσμο, παρουσιάζοντας τη λίστα με τους παίκτες που έχουν καταφέρει να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά για τις ομάδες τους.

Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας με ειδικό σκορ 98,5 βρίσκεται μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι, με τον Τσάκα (92,3) της Λεβερκουζεν να ακολουθεί και με τον Έντεγκααρντ (89,9) της Άρσεναλ να βρίσκεται στην τρίτη θέση, ενώ Βιρτζ (Λεβερκούζεν), Κρόος (Ρεάλ Μαδρίτης), Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης), ΜακΆλιστερ (Λίβερπουλ), Σάκα (Άρσεναλ), Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι) και Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι) συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.