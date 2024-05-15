Στην ουκρανική πόλη Βοβτσάνσκ στο Χάρκοβο, μπήκαν ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Οι ρωσικές δυνάμεις εδραιώνουν θέσεις εντός της ουκρανικής μεθοριακής πόλης, στη βορειοανατολική Ουκρανία και οι συγκρούσεις εκεί σήμερα Τετάρτη είναι σφοδρές, δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας.

Η κατάληψη της πόλης, σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα θα αποτελέσει τη σημαντικότερη εδαφική επιτυχία από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την επιδρομή στην περιοχή του Χαρκόβου την Παρασκευή, ανοίγοντας νέο μέτωπο και αναγκάζοντας το Κίεβο να αποστείλει ενισχύσεις.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ο εχθρός καταλαμβάνει θέσεις στους δρόμους της πόλης του Βοβτσάνσκ», δήλωσε ο Ολέξι Χαρκίβσκι, ο αρχηγός της αστυνομίας περιπολίας στο Βοβτσάνσκ, μέσω ανάρτησης στο Facebook. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι οι δυνάμεις του υποχώρησαν σε «πιο πλεονεκτικές» θέσεις σε δύο περιοχές στην περιφέρεια του Χαρκόβου, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Βοβτσάνσκ.

Αναβλήθηκε η επίσκεψη Ζελένσκι σε Ισπανία και Πορτογαλία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέβαλε επίσκεψή του στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, με το CNN Πορτογαλίας και άλλα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι αυτό οφείλεται στην κλιμάκωση του πολέμου στη χώρα του.

Οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν ασφυκτικά τον κλοιό γύρω τους στο Χάρκοβο με σφοδρά πυρά, οδηγώντας τον ουκρανικό στρατό σε αναδίπλωση.

«Σε ορισμένους τομείς στις περιοχές Λουκιάντσι και Βοβτσάνσκ, μονάδες μετακινήθηκαν σε πιο πλεονεκτικές θέσεις εξαιτίας εχθρικών πυρών και επιθέσεων, προκειμένου να διαφυλάξουμε τις ζωές των στρατιωτών μας και να αποφύγουμε απώλειες», αναφέρει η ανακοίνωση του ουκρανικού επιτελείου.

Ο Ζελένσκι ζήτησε χθες από τους δυτικούς συμμάχους να επισπεύσουν τις παραδόσεις όπλων που έχουν υποσχεθεί, τη στιγμή που το Κίεβο προσπαθεί να αποκρούσει μια νέα ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία.

«Έχουμε ανάγκη να επιταχυνθούν σημαντικά οι παραδόσεις. Περνά πάρα πολύ χρόνος σήμερα μεταξύ της ανακοίνωσης των πακέτων βοήθειας και της πραγματικής παρουσίας των όπλων στην πρώτη γραμμή», δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν στο Κίεβο.

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε επρόκειτο να παραθέσει δεξίωση και δείπνο προς τιμήν του Ζελένσκι στις 17 Μαΐου.

Ο Ζελένσκι επρόκειτο επίσης να υπογράψει μια διμερή συμφωνία ασφαλείας με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έπειτα από κοινή διακήρυξη του ΝΑΤΟ τον περασμένο χρόνο.

Εκπρόσωπος της πορτογαλικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ανέβαλε την επίσκεψή του, αλλά δεν το αιτιολόγησε.

Η ισπανική κυβέρνηση απάντησε ότι δεν σχολιάζει για λόγους ασφαλείας.

Μαζί με άλλες χώρες της ΕΕ η Ισπανία έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την Ουκρανία με οικονομική και στρατιωτική βοήθεια μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

