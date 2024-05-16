Όλα τα πλοία με προορισμό ισραηλινά λιμάνια θα αποτελούν στόχο των Χούθι και όχι μόνο στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, δήλωσε σήμερα ο ηγέτης της υεμενίτικης αντάρτικης οργάνωσης, Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι.

Οι Χούθι απειλούν να επεκτείνουν τις επιθέσεις τους σε πλοία που κατευθύνονται προς ισραηλινά λιμάνια στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι Υεμενίτες αντάρτες εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον πλοίων κυρίως στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσιες οδούς μείζονος σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Αρχικά έβαζαν στο στόχαστρο πλοία κατ’ αυτούς συνδεόμενα με το Ισραήλ - πλέον θεωρούν επίσης στόχους πλοία συμμάχων του, πάνω απ’ όλα των ΗΠΑ και της Βρετανίας-, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, που βομβαρδίζεται και πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό από την 7η Οκτωβρίου.

Ο Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι προέτρεψε σήμερα την Κίνα, τη Ρωσία, τις ασιατικές και ευρωπαϊκές χώρες να μην μεταφέρουν εμπορεύματα σε λιμάνια του Ισραήλ.

«Όλοι πρέπει να σταματήσουν τις μεταφορές στα κατεχόμενα παλαιστινιακά λιμάνια... Είναι προς το συμφέρον όλων των εταιρειών να σταματήσουν τις μεταφορές προς τον ισραηλινό εχθρό, είτε στη Μεσόγειο είτε οπουδήποτε αλλού», είπε ο αλ Χούθι.

Οι επιθέσεις των Χούθι έχουν διαταράξει τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, αναγκάζοντας πολλά πλοία να ακολουθούν τον μακρύτερο και ακριβότερο δρόμο γύρω από τη νότια Αφρική. Οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξαπολύουν πλήγματα σε θέσεις των Χούθι, σε απάντηση για τις επιθέσεις αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

