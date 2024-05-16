Στη Wall Street ιστορία γράφει Dow Jones, καθώς πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του τις 40.000 μονάδες (έφτασε στις 40.000,54 μονάδες).

«Το επίτευγμα αυτό αποτελεί απόδειξη των δυνάμεων της αύξησης των κερδών και της οικονομικής ανθεκτικότητας», δήλωσε ο John Lynch, επικεφαλής επενδύσεων της Comerica Wealth Management. Η πορεία του Dow προς τις 40.000 μονάδες μόνο τυχαία δεν θεωρείται, από τη στιγμή μάλιστα που οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων και ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη η οποία αναμένεται να δώσει ώθηση στα εταιρικά κέρδη, ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones, ο οποίος που μετρά την απόδοση των μετοχών 30 μεγάλων εισηγμένων εταιρειών, έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τις 20.000 μονάδες στις αρχές του 2017, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να αποτιμούν τη μείωση των φόρων στις επιχειρήσεις από τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι προσδοκίες τους ευοδώθηκαν προς το τέλος της χρονιάς, οδηγώντας τον Dow πάνω από τις 25.000 μονάδες τον Ιανουάριο του 2018.

Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια του 2018 ο Dow "ζορίστηκε", καθώς ο ενθουσιασμός γύρω από τη χαμηλότερη φορολογία εξασθένησε, οι εντάσεις στο τοπίο του εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας άρχισαν να αυξάνονται και η Fed άρχισε να αυξάνει τα επιτόκια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Dow να κλείσει το έτος με απώλειες άνω του 5%.

Την επόμενη χρονιά, ο δείκτης ανέκαμψε καθώς η Fed άρχισε να παίρνει αποστάσεις από την αύξηση των επιτοκίων. Μέχρι τις αρχές του 2020, ο Dow βρισκόταν στις παρυφές των 30.000 μονάδων (έφτασε στο υψηλό των 29.551,42 μονάδων στις 12 Φεβρουαρίου του 2020.

Και μετά ήρθε η πανδημία του Covid-19. Ο δείκτης Dow μέσα σε έναν μόλις κύλησε από τα επίπεδα ρεκόρ στα χαμηλά των 18.213,65 μονάδων τον Μάρτιο του 2020, χάνοντας 38% της αξίας του.

Η συνέχεια ωστόσο ήταν θετική. Η πρόοδος στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού επιταχύνθηκε με γρήγορους ρυθμούς, με την κυβέρνηση να λαμβάνει πρωτοφανή μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας. Τον Νοέμβριο, ο δείκτης έκλεισε πάνω από το ορόσημο των 30.000 μονάδων για πρώτη φορά.

Το θετικό μομέντουμ συνεχίστηκε όλο το 2021, με τον Dow να σπάει και το ορόσημο των 35.000 μονάδων. Εκείνη η καλή περίοδος ωστόσο, δεν είχε μεγάλη διάρκεια καθώς η bear market έστειλε τον δείκτη στις 28.660,51 μονάδες. Και μετά επέστρεψε στην ανοδική τροχιά έχοντας καταγράψει έως σήμερα εκρηκτική άνοδο του 40%.

Πηγή: skai.gr

