Αίσιο τέλος είχε το βράδυ της Τετάρτης η επιχείρηση διάσωσης μίας Γερμανίδας τουρίστριας, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιπάτου της στο Φαράγγι της Σαμαριάς και διασώθηκε μετά από πολύωρη επιχείρηση.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στο ισχίο και άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 11 πυροσβέστες και την Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ., με τη συνδρομή του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ενώ κινητοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Μάλιστα, σηκώθηκε και ελικόπτερο από την Αθήνα για συνδρομή στην επιχείρηση διάσωσης.

Η επιχείρηση κράτησε αρκετές ώρες με τη γυναίκα να περιμένει υπομονετικά τη διάσωσή της και τη μεταφορά της τελικά στο νοσοκομείο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.