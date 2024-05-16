Αίσιο τέλος είχε το βράδυ της Τετάρτης η επιχείρηση διάσωσης μίας Γερμανίδας τουρίστριας, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιπάτου της στο Φαράγγι της Σαμαριάς και διασώθηκε μετά από πολύωρη επιχείρηση.
Η γυναίκα τραυματίστηκε στο ισχίο και άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 11 πυροσβέστες και την Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ., με τη συνδρομή του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ενώ κινητοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.
Μάλιστα, σηκώθηκε και ελικόπτερο από την Αθήνα για συνδρομή στην επιχείρηση διάσωσης.
🚒Επιχείρηση #διάσωσης τραυματισμένης αλλοδαπής από το Φαράγγι της Σαμαριάς— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 16, 2024
📎 https://t.co/hRBPd09d4M pic.twitter.com/FQXwO7lAHY
Η επιχείρηση κράτησε αρκετές ώρες με τη γυναίκα να περιμένει υπομονετικά τη διάσωσή της και τη μεταφορά της τελικά στο νοσοκομείο.
