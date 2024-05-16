Σε μία δήλωση που ενδεχομένως να σηματοδοτεί ότι μία μεγάλη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα βρίσκεται προ των πυλών, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο ισραηλινός στρατός θα στείλει περισσότερα στρατεύματα στη νότια πόλη της Γάζας.

Η ανακοίνωση εγείρει φόβους ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πιέσει βαθύτερα στη Ράφα παρά τις διεθνείς ανησυχίες για χερσαία εισβολή του στην πόλη, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι είχαν καταφύγει.

«Έχουν ήδη επιτεθεί σε εκατοντάδες στόχους», είπε ο Γκάλαντ μετά από συνάντηση με διοικητές στην περιοχή της Ράφα. «Αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί».

Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη τις τελευταίες ημέρες, πολλοί από τους οποίους χρειάστηκε να μετακινηθούν για πολλοστή φορά κατά τη διάρκεια του πολέμου, λένε αξιωματούχοι του ΟΗΕ.

Μέχρι τώρα, τα ισραηλινά στρατεύματα και τα τανκς είχαν προχωρήσει μόνο σε περιορισμένη εισβολή στην ανατολική Ράφα ενώ στις 7 Μαΐου κατέλαβαν το συνοριακό πέρασμα της πόλης μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας, ένα ζωτικό σημείο εισόδου για βοήθεια. Η διάβαση παραμένει κλειστή με εκατοντάδες φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια να συσσωρεύονται στην Αίγυπτο.

Ο Γκάλαντ, μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ, είπε επίσης ότι τα ισραηλινά στρατεύματα κατέστρεψαν σήραγγες στη Ράφα. Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βασικός στόχος της επιχείρησης ήταν η κατεδάφιση των σηράγγων μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας που επέτρεψαν στη Χαμάς να αναπληρώσει την προμήθεια σε όπλα όλα αυτά τα χρόνια.

Η Αίγυπτος και το Ισραήλ διατηρούν μια συνθήκη ειρήνης δεκαετιών και στενή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, αλλά η εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα έχει θέσει σε δοκιμασία τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει μιλήσει επανειλημμένα για την ανάγκη να καταστραφούν τα τάγματα της Χαμάς στη Ράφα. Τις τελευταίες ημέρες, ορισμένοι μαχητές της Χαμάς έχουν εγκαταλείψει την πόλη, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Οι μαχητές κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια μαζί με πολίτες, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.



