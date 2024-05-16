Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, που νοσηλεύεται τραυματισμένος από σφαίρες που δέχθηκε στη χθεσινή απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του, είναι «σε θέση να μιλήσει», αλλά η κατάστασή του παραμένει «πολύ κρίσιμη», δήλωσε ο νεοκλεγείς πρόεδρος της Σλοβακίας Πέτερ Πελεγκρίνι, ο οποίος μπόρεσε να συνομιλήσει «λίγα λεπτά» μαζί του σήμερα.

«Μπορεί να μιλήσει, αλλά μόνο για κάποιες προτάσεις», τόνισε ο Πελεγκρίνι έξω από το νοσοκομείο στην Μπάνσκα Μπίστριτσα, όπου νοσηλεύεεται ο 59χρονος πρωθυπουργός .

«Είναι πολύ, πολύ καταβεβλημένος. Η κατάσταση της υγείας του είναι ακόμα πολύ κρίσιμη».

Νωρίτερα σήμερα αξιωματούχος νοσοκομείου που νοσηλεύεται ο Φίτσο δήλωσε πως η κατάσταση της υγείας του Σλοβάκου πρωθυπουργού είναι σταθερή αλλά παραμένει «πολύ σοβαρή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.