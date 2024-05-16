Γερμανία: Νέες έφοδοι σε πυρήνες που πρόσκεινται στη Χαμάς

Συνεχίζονται οι έφοδοι στη Γερμανία εναντίον πυρήνων που πρόσκεινται στη Χαμάς. Αυτή τη φορά σε τέσσερα σημεία στην πόλη Ντούισμπουργκ της Βόρειας Ρηνανίας-Bεστφαλίας εναντίον μελών της ομάδας Palestine Solidarity Duisburg, η οποία φέρεται να στηρίζει την τρομοκρατική δράση της Χαμάς επί γερμανικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροροφίες της Bild, οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν στις 06:00 π.μ. σε τρεις πολυκατοικίες κοντά στο πανεπιστήμιο της πόλης.



Ταυτόχρονα σήμερα Πέμπτη, η ομάδα χαρακτηρίστηκε «απαγορευμένη» από το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών. Δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία της και κατασχέθηκαν έγγραφα και άλλα αντικείμενα τα οποία φέρονται να στοιχειοθετούν την εξτρεμιστική δράση της.

Κατ’ επίφαση «αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη»Σε δηλώσεις του ο Χριστιανοδημοκράτης υπ. Δικαιοσύνης του κρατιδίου Χέρμπερτ Ρόιλ ανέφερε ότι η απαγόρευση αυτή «έρχεται τη σωστή στιγμή, στέλνοντας το σωστό μήνυμα». Σε πολλές περιπτώσεις, όπως επισημαίνει «η φερόμενη αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη δεν κρύβει τίποτα άλλο πέρα από μίσος απέναντι στους Εβραίους, όπως συμβαίνει με την οργάνωση η οποία απαγορεύθηκε σήμερα».Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, το επίμαχο δίκτυο είναι μια οργάνωση που εμφανίζεται ως «σύλλογος αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστινίους και επιδιώκει «την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και την επιστροφή στα σύνορα προ του 1947, πριν από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ».Ένα επιπλέον κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε τελικά την απαγόρευσή της, είναι επίσης η ρητή και όχι συγκεκαλυμμένη ένδειξη αλληλεγγύης προς όλες της μορφές «παλαιστινιακής αντίστασης», η οποία περιλαμβάνει σύμφωνα με την FAZ, και τον «ένοπλο αγώνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς κατά του Ισραήλ».Όπως αναφέρει επίσης η Bild, η συγκεκριμένη οργάνωση είχε επίσης διασυνδέσεις και με το ριζοσπαστικοποιημένο φιλοπαλαιστινιακό δίκτυο Samidoun,το οποίο είχε επίσης απαγορευθεί στη Γερμανία τον Νοέμβριο του 2023.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.