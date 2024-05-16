Meryl Streep: Οι ταινίες είναι μια προβολή των ονείρων των ανθρώπων

Σε μια συνέντευξή της με τη Μισέλ Ομπάμα, η Μέριλ Στριπ είχε δηλώσει απερίφραστα πως δεν θα είχε γίνει τίποτα αν δεν είχε ακούσει τις συμβουλές της μαμάς της και αυτές της Τζέιν Φόντα.

Η ηθοποιός στο Φεστιβάλ Καννών αποκάλυψε ότι η ερμηνεία της ως Miranda Priestly, το αφεντικό από την κόλαση, ήταν ο πρώτος ρόλος που έπαιξε και έκανε τους άνδρες να την πλησιάσουν μετά και να της πουν ότι ήξεραν ακριβώς πώς ένιωθε.

«Πολλοί άνδρες ήρθαν και μου είπαν: ‘’Ξέρω πώς ένιωσες. Ξέρω πώς είναι να είσαι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Και κανείς δεν σε καταλαβαίνει’’», δήλωσε η Στριπ, η οποία έλαβε τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο μεγαλύτερο φεστιβάλ κινηματογράφου του κόσμου.

Meryl Streep: it’s ‘hardest thing’ for men to see themselves in female characters https://t.co/L8IewQxtza — The Guardian (@guardian) May 15, 2024

Η Στριπ, που αγωνίζεται εδώ και καιρό για ίσες αμοιβές στην κινηματογραφική βιομηχανία, ανέφερε «ανοιχτά» ότι το επίμονο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στο Χόλιγουντ δεν έχει πάντα να κάνει μόνο με τα χρήματα, αλλά συνδέεται με τα προβλήματα των ανδρών θεατών και των ανδρών διευθυντών κινηματογράφου να βλέπουν τον εαυτό τους σε γυναικείους ρόλους.

Και η διάσημη ηθοποιός συνέχισε: «Οι ταινίες είναι μια προβολή των ονείρων των ανθρώπων και ακόμη και τα στελέχη έχουν όνειρα», ανέφερε η αγαπημένη ηθοποιός σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στο Théâtre Debussy. «Ζουν στη φαντασία τους. Πριν υπάρξουν γυναίκες σε καίριες θέσεις στα στούντιο, ήταν πολύ δύσκολο για τους άνδρες να δουν τον εαυτό τους σε μια γυναίκα πρωταγωνίστρια».

Η πρωταγωνίστρια των ταινιών «Sophie's Choice», «Kramer vs Kramer» και «Mamma Mia!» δήλωσε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που περισσότερες γυναίκες στελέχη βρίσκονται σε κορυφαίες θέσεις στην κινηματογραφική βιομηχανία.

«Υπάρχει κάποια πρόοδος», τόνισε. «Οι μεγαλύτεροι σταρ στον κόσμο είναι γυναίκες αυτή τη στιγμή, αν και ο Τομ Κρουζ είναι μάλλον πολύ πάνω από την κορυφή. Τόσες πολλές γυναίκες δημιουργούν για τον εαυτό τους», πρόσθεσε η 74χρονη Στριπ. «Και τρέφω μεγάλο δέος για εκείνες που το έχουν κάνει αυτό».

Το 2015, η Στριπ έγραψε σε μεμονωμένα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου και τους προέτρεψε να υποστηρίξουν τη νομοθεσία για ίσες αμοιβές.

Αντλώντας στοιχεία για ταινίες μεταξύ 1980 και 2015, οικονομολόγοι του Πανεπιστημίου του Χάντερσφιλντ το 2019 διαπίστωσαν ότι οι άνδρες αστέρες του Χόλιγουντ κέρδιζαν 1,1 εκατ. δολάρια περισσότερα ανά ταινία από ότι οι γυναίκες συμπρωταγωνίστριές τους.

Πηγή: skai.gr

