Του Αντώνη Αντζολέτου

Είναι το «φάρμακο» κατά της αποχής η επιστολική ψήφος; Πιθανότατα ναι. Η αλήθεια είναι πως οι πολιτικοί και τα κόμματα θα έπρεπε να εμπνεύσουν τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες και όχι τα «εκλογικά τεχνάσματα». Ωστόσο η δυνατότητα να ψηφίζουν άπαντες ακόμα και από το σπίτι τους είναι μια σύγχρονη πρακτική που έπρεπε να εφαρμοστεί κάποια στιγμή και στην Ελλάδα. Εθνικές εκλογές, δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές, όλες οι τελευταίες αναμετρήσεις δείχνουν πως ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική. Τον Ιούνιο η αποχή άγγιξε το 47,17%, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν είχε φθάσει το 43,84%. Η αποχή κινείται σταθερά άνω του 35% τα τελευταία 14 χρόνια, υπολογίζοντας πάντα και τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Τη δεύτερη Κυριακή των αυδοδιοικητικών εκλογών είναι χαρακτηριστικό πως, όπου στήθηκαν κάλπες, η αποχή σκαρφάλωσε σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Στις περιφερειακές έφτασε το 64,84% και στις δημοτικές εκλογές στο 59,29%.

Τον Ιούνιο δεν θα διευκολυνθεί μόνο η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ομογενών, αλλά πολλών κατηγοριών ψηφοφόρων που ζουν στην Ελλάδα για τους οποίους η φυσική παρουσία στις κάλπες δεν είναι εύκολη. Άτομα με αναπηρία, μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι στον εποχικό τουρισμό θα είναι μερικές από τις κατηγορίες που θα βοηθηθούν πολύ. Σίγουρα είναι ένα μέτρο που θα συγκινήσει ένα μεγάλο κομμάτι μετριοπαθούς κοινού που τα τελευταία χρόνια ενδεχομένως να είχαν επιλέξει την αποχή από τα κοινά. Η παρότρυνση του κόσμου να συμμετέχει στην κορυφαία δημοκρατική διαδικασία δεν αποτελεί αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος, το αντίθετο. Ασφαλώς η διασφάλιση της μυστικότητας και οι ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να μην υπάρξει διπλοψηφία, είναι βασικά προαπαιτούμενα για ψηφιστεί ο νόμος. Και η δουλειά της αντιπολίτευσης συνολικά θα πρέπει να εστιαστεί σε αυτό το πεδίο. Τα «εκλογικά πούλμαν» και οι πλαστικές σημαίες της δεκαετίας του 80, είναι παρελθόν εδώ και καιρό. Οι μαζικές μετακινήσεις στα μπλε, πράσινα και κόκκινα καφενεία της περιφέρειας έδωσαν τη θέση τους σε εκδρομές μεμονωμένων ψηφοφόρων, σε κάποιες περιπτώσεις ίσως τα πληρωμένα ναύλα να παρέμειναν. Η επιστολική ψήφος θα σηματοδοτήσει μια νέα σύγχρονη εποχή στην εκλογική διαδικασία.

Η συγκυρία απαιτεί τη μεγάλη συμμετοχή τον Ιούνιο που έρχεται. Δυο πόλεμοι ξέσπασαν στο μεσοδιάστημα από την ετυμηγορία για το Ευρωκοινοβούλιο του Μαΐου του 2019. Η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ και η γηραιά ήπειρος πέρασε και μια πολύ δύσκολη περίοδο εξαιτίας της πανδημίας. Οι 21 εκπρόσωποι που θα κληθούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα μείζονα ζητήματα του μεταναστευτικού, της κλιματικής κρίσης, αλλά και της ανόδου της ακροδεξιάς. Ο Στέφανος Κασσελάκης ήδη προετοιμάζει περιοδείες σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ν.Αφρική, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Αναλόγως αναμένεται να κινηθούν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί δίνοντας έμφαση στην ομογένεια.

Υπενθυμίζεται πως η ψήφιση της επιστολικής ψήφου για ευρωεκλογές και δημοψηφίσματα χρειάζεται απλή πλειοψηφία στη Βουλή, όμως για τις εθνικές εκλογές τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, καθώς απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 200 «ναι». Είναι σίγουρο πως το συγκεκριμένο μέτρο θα συζητηθεί και για τις υπόλοιπες εκλογικές διαδικασίες. Η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, και ο αναπληρωτής υπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος ξεκίνησαν τις διαβουλεύσεις με τα κόμματα συναντώντας τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Θεόφιλο Ξανθόπολο από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

