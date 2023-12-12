Μηδενική ανοχή στην οπαδική βία – Τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Αποφασισμένη να "πάει μέχρι τέλους" και να πατάξει οριστικά τη βία στα γήπεδα είναι η κυβέρνηση, κάνοντας πράξη την εντολή που έχει δώσει ο πρωθυπουργός, ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν "όσο ψηλά κι αν βρίσκονται". Στη μάχη αυτή με τη βία ρίχνονται, όπως ήδη έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί και τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να εντοπιστούν όσοι δρουν ως εγκληματική οργάνωση, καθιστώντας παράλληλα σαφές ότι "η ελληνική πολιτεία δεν πρόκειται να επιδείξει καμία ανοχή στα φαινόμενα αυτά".

Στον αγώνα κατά της βίας ρίχνονται η Δικαιοσύνη, η αστυνομία, το ηλεκτρονικό έγκλημα και κάθε υπηρεσία που μπορεί να συμβάλει στην εκρίζωση αυτών των φαινομένων και των συμμοριών που ενεργούν ανάλογα καθώς και στην αποκάλυψη όσων κρύβονται από πίσω καθοδηγώντας ή υποκινώντας τις βιαιότητες. Εξάλλου, καθόλου τυχαία δεν θεωρείται η συμμετοχή στην σύσκεψη που έγινε το πρωί του Σαββάτου στο Μέγαρο Μαξίμου, του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σημερινή παρουσία των υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Αθλητισμού στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όπου θα προσκομίσουν όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των αρχών για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας και θα ζητήσουν την ποινική αναβάθμιση της έρευνας για όλες τις υποθέσεις αθλητικής βίας και διαφθοράς, με σκοπό την αναζήτηση φυσικών και ηθικών αυτουργών όλων των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί και την αναζήτηση ύπαρξης τυχόν εγκληματικών οργανώσεων στον χώρο. Γεγονός που υπογραμμίζει τη μηδενική ανοχή της κυβέρνησης σε τέτοια φαινόμενα αλλά και δίνει έμφαση στη βαρύτητα που δίνει η κυβέρνηση και περιγράφεται από κυβερνητικά στελέχη ως "κομβική κίνηση για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν".

Υπό τη σκιά των επεισοδίων της περασμένης Πέμπτης, έξω από το κλειστό "Μελίνα Μερκούρη" στου Ρέντη και της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του 31χρονου αστυνομικού, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση, το βάρος των ερευνών και των νέων μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση ρίχνεται στην αποκάλυψη όσων χρηματοδοτούν, υποκινούν και χρησιμοποιούν τους "οπαδικούς" στρατούς για να εξυπηρετήσουν δικές τους επιδιώξεις.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η διαδικασία πάταξης και εκρίζωσης των φαινομένων βίας εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων αναμένεται να θυμίσει το "μοντέλο Χρυσής Αυγής", δηλαδή τη διαδικασία που ξεσκέπασε το φιλοναζιστικό κόμμα και αποκάλυψε την εγκληματική της δράση, έτσι αναμένεται να κινηθούν και τώρα οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να αποκαλυφθούν οι εγκληματικές οργανώσεις που δρουν υπό το πρόσχημα του οπαδισμού. Όπως δήλωσε άλλωστε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος "Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη θα διερευνήσει σε ποια έκταση δρουν στον ευρύτερο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού συμμορίες ή εγκληματικές οργανώσεις. Ποιοι χρηματοδοτούν, ενθαρρύνουν ή υποθάλπουν αυτήν την εγκληματική δραστηριότητα. Αν υπάρχουν κάποιοι που με τα όσα υποστηρίζουν δημόσια διαπράττουν αδικήματα διέγερσης σε παράνομες πράξεις. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί το παράδοξο εκατομμύρια φιλάθλων να πληρώνουν την εγκληματική συμπεριφορά νοσηρών μειοψηφιών. Είναι επιτακτική ανάγκη να μπει ένα τέλος στην εγκληματική δράση οργανωμένων «στρατών», οι οποίοι κατά καιρούς «ανακαλύπτουν» το βόλεϊ ή το χάντμπολ, μολύνοντας ακόμα και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό" διεμήνυσε ο κ. Μαρινάκης και ξεκαθαρίζοντας τις κυβερνητικές προθέσεις.

Το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου κατέστη σαφές προς πάσα κατεύθυνση, μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις των νέων μέτρων ενώ τις επόμενες μέρες ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, θα ανακοινώσει επιπλέον παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της βίας στους αγωνιστικούς χώρους.

Σε κάθε ομάδα θα επιτρέπεται η λειτουργία μόνο ενός συνδέσμου που θα συνδέεται απευθείας με την ΠΑΕ - με τις ανάλογες ευθύνες – και όλοι οι άλλοι σύνδεσμοι θα σφραγιστούν. Επιπλέον, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει συγκεκριμένες ποινές για κάθε παράβαση που θα γίνεται εντός των γηπέδων, όπως η ρίψη κροτίδας ή καπνογόνου και οι οποίες θα εφαρμόζονται αυτομάτως, ανεξαρτήτως των αποφάσεων από την αθλητική δικαιοσύνη που θα λειτουργεί συμψηφιστικά. Το μήνυμα προς τις ομάδες για την ομαλή λειτουργία των γηπέδων με φιλάθλους θα είναι εν ολίγοις «αν λειτουργούν όλα και συμπεριφέρονται όλοι, όπως στους αγώνες για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν θα έχουμε προβλήματα».

Σε κάθε περίπτωση κατέστη σαφές από την κυβέρνηση πως αν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες δεν αποδειχθούν αρκετά, τότε είναι έτοιμη να λάβει ακόμα πιο δύσκολες και σκληρές αποφάσεις.

