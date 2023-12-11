Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στα μέτρα της κυβέρνησης κατά της οπαδικής βίας

Με αντιδράσεις και επικρίσεις υποδέχτηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την ανακοίνωση των μέτρων από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

Η κριτική των κομμάτων θέτει στο επίκεντρο πρωτίστως την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων και το κατά πόσο θα αποδειχθούν αποτρεπτικά για νέα επεισόδια βίας αφού λίγους μόλις μήνες πριν η κυβέρνηση είχε αναγκαστεί να προχωρήσει σε αυστηροποίηση της αθλητικής νομοθεσίας έπειτα από τη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσουρή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, σχολιάζοντας τα μέτρα αναφέρει ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της οπαδικής βίας και έτσι καταφεύγει σε μια τιμωρητική πολιτική παντού χωρίς στόχευση και αποτέλεσμα.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι «η κυβέρνηση αποφάσισε να γίνονται αγώνες κεκλεισμένων των θυρών για δύο μήνες, κάνοντας ό,τι κάνει πάντα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη βία στα γήπεδα; Στρέφεται κατά όλων των φιλάθλων. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή; Στρέφεται κατά όλων των ελεύθερων επαγγελματιών. Τιμωρητική πολιτική παντού, χωρίς στόχευση και αποτέλεσμα».

Ο κ. Κασσελάκης αναφέροντας ότι τα υπόλοιπα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ήταν αυτά που είχε προτείνει ο ίδιος το Σάββατο και παρουσίασα σήμερα το πρωί σε βίντεο, προσθέτει ότι «είναι τα αυτονόητα, το ζήτημα όμως είναι επιτέλους να εφαρμοστούν». Γιατί και άλλες φορές η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξήγγειλε μέτρα, και έκτοτε είχαμε τη δολοφονία ενός φιλάθλου πριν από λίγους μήνες και έναν αστυνομικό που τώρα παλεύει για τη ζωή του».

Παράλληλα, με ανακοίνωσή τους, οι τομεάρχες Προστασίας του Πολίτη και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος αντίστοιχα, αναφέρουν ότι το οριζόντιο μέτρο για διεξαγωγή αναμετρήσεων δίχως θεατές αποτελεί την απέλπιδα προσπάθεια της Κυβέρνησης να διασωθεί πολιτικά και τονίζουν ότι το μέτρο θα οδηγήσει στη μετακίνηση του προβλήματος σε άλλους αθλητικούς χώρους.

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει κίνηση εντυπωσιασμού την απαγόρευση της παραμονής φιλάθλων στους αθλητικούς χώρους ενώ αναφέρει ότι η ανάγκη πρόσθετων μέτρων καταδεικνύει την αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της οπαδικής βίας ενώ μόλις λίγους μήνες πριν είχε προχωρήσει στην υιοθέτηση αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται ότι «έχουν περάσει μόλις λίγοι μήνες από την ανακοίνωση του νέου αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αδυνατεί να εφαρμόσει. Έτσι, σήμερα εξαγγέλθηκε για άλλη μια φορά η τοποθέτηση καμερών στα γήπεδα και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας των φιλάθλων, που ευχόμαστε να γίνει το συντομότερο».

«Από την άλλη όμως, η κυβέρνηση κλείνει για δύο μήνες τους αθλητικούς χώρους σε μια κίνηση εντυπωσιασμού, που πλήττει την πλειοψηφία των υγιών φιλάθλων και δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Κλείνοντας, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει τη δική του πρόταση για την αποτροπή της οπαδικής βίας, προτείνοντας ως αντίβαρο στην απόφαση για τη διεξαγωγή των αγώνων κεκλεισμένων των θυρών «όσοι εμπλέκονται σε πράξεις οπαδικής βίας ή έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για ανάλογα αδικήματα, να τους απαγορεύεται δια βίου η είσοδος σε αθλητικούς χώρους. Για να έχει επιτυχία το μέτρο θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες ταυτοποίησης, όπως σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη».

Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΚΟ της Νέα Αριστεράς, ασκώντας κριτική στα νέα μέτρα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «όσο πιο απρόθυμη είναι μια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, σε τόσο πιο οριζόντια και άρα άδικα μέτρα καταφεύγει. Η σημερινή ανακοίνωση για διεξαγωγή των αγώνων για δυο μήνες κεκλεισμένων των θυρών είναι αναντίστοιχη των κυβερνητικών εξαγγελιών για ουσιαστικά μετρά καταπολέμησης της βίας».

Παράλληλα, η ΚΟ παραθέτει τα μέτρα που εκτιμά ότι πρέπει να ληφθούν.

Στην ανακοίνωση τους αναφέρουν ειδικότερα για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι πρόκειται για «απόφαση εντυπωσιασμού που εμπεδώνει τη λογική της συλλογικής τιμωρίας ομάδων και φιλάθλων». Τονίζουν ότι «η αυτονόητη καταδίκη της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του άτυχου αστυνομικού υπαγορεύει σοβαρότητα, συγκεκριμένα μέτρα και κυρίως αναγνώριση των ευθυνών της πολιτείας». Επισημαίνουν ότι η χώρα μας διαθέτει το πιο αυστηρό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης για αδικήματα που καλύπτει ο αθλητικός νόμος, ενώ σχολιάζουν πως ωστόσο «παρά τις εξαγγελίες και την επίδειξη επικοινωνιακής αυστηρότητας τίποτα δεν φαίνεται να αλλάζει στην πράξη».

Πηγή: skai.gr

