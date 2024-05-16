Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε την Πέμπτη ότι δέχθηκε απειλές μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Σλοβάκου ομολόγου του, ενώ σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης η προστασία της ασφάλειάς του θα ενισχυθεί.

«Ήταν πολλά χθες», έγραψε ο Τουσκ σε μια ανάρτησή στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, συνοδεύοντας τη δήλωσή του με φωτογραφία ενός σχολίου, που αναφέρει επίσης στο X, «σήμερα, οι Σλοβάκοι μας έδωσαν ένα παράδειγμα για το τι πρέπει να γίνει με τον Ντόναλντ Τουσκ αν αποφάσιζε να μην πραγματοποιήσει επένδυση σε μεγάλο αεροδρόμιο στην κεντρική Πολωνία».

Dużo tego było wczoraj. Wizja Polski. pic.twitter.com/948f3T02UJ — Donald Tusk (@donaldtusk) May 16, 2024

Η πολιτική ατμόσφαιρα στην Πολωνία είναι τεταμένη τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας το 2019 ενός φιλελεύθερου δημάρχου του Γκντανσκ, ο οποίος ήταν επικριτής των αντιμεταναστευτικών πολιτικών του τότε κυβερνώντος κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS).

Η πολωνική ιστοσελίδα Wp.pl ανέφερε την Πέμπτη, επικαλούμενη πηγή της Υπηρεσίας Κρατικής Προστασίας, ότι η προστασία του Τουσκ θα ενισχυθεί μετά την απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο.

Ένας εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Κρατικής Προστασίας , που είναι υπεύθυνη για την προστασία αξιωματούχων στην Πολωνία - αρνήθηκε να σχολιάσει λέγοντας ότι οι δραστηριότητές της ήταν εμπιστευτικές.



Πηγή: skai.gr

