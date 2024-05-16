Κ. Χατζηδάκης: Ναι σε Ταμείο Ανάκαμψης ΙΙ

«Ναι, στην Πράσινη Συμφωνία και στην πράσινη μετάβαση, αλλά χρειάζεται και αντίστοιχη χρηματοοικονομική στήριξη. Και δεν βλέπω καλύτερο τρόπο στήριξης των δημόσιων πολιτικών από τη συνέχιση μετά το 2026, με νέο πακέτο χρηματοδοτήσεων, του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο δίνει έμφαση ακριβώς σ’ αυτές τις πολιτικές». Αυτό τόνισε σήμερα στο Ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Στο ίδιο Φόρουμ είχαν προσκληθεί να μιλήσουν η Πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ingrida Šimonytė, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Nadia Calviño, o Επίτροπος Οικονομίας Paolo Gentilloni, η Επίτροπος Ενέργειας Kadri Simson και η Πολωνή πρώην Επίτροπος Danuta Hübner, η Πρώτη Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας Yulia Svyrydenko, ο Υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρήσεων της Ισπανίας Carlos Cuerpo.

Ο κ. Χατζηδάκης συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο: «Η πράσινη μετάβαση: Δίκαιες πολιτικές για τους ανθρώπους και το κλίμα». Στην παρέμβασή του ο Έλληνας Υπουργός τόνισε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για την επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων, φροντίζοντας όμως παράλληλα να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στον ρυθμό μετάβασης σε ορισμένους τομείς, όπως η γεωργία, ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά το εισόδημα των αγροτών. Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε επίσης ότι η σημαντική προσπάθεια που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αρκεί. «Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην τήρηση και εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών, θέτοντας παράλληλα την κλιματική ατζέντα στο επίκεντρο των διμερών συμφωνιών που ως Ευρώπη έχουμε με τρίτες χώρες. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μπορούν να ανταποκριθούν και σε αυτό μπορούν να συμβάλουν σημαντικά οι Διεθνείς Αναπτυξιακές Τράπεζες. Ας μην μείνουμε άλλο στη θεωρία» , τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η Ελλάδα, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τη μείωση της χρήσης άνθρακα κατά 80% στην ηλεκτροπαραγωγή, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 43% σε σχέση με το 2005 και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών (με την Ελλάδα να κατατάσσεται στην 7η θέση παγκοσμίως με βάση το ποσοστό της ηλεκτροπαραγωγής που προέρχεται από ήλιο και άνεμο και στην 5η θέση όσον αφορά την κατά κεφαλήν δυναμικότητα).

Ο Έλληνας Υπουργός παρουσίασε επίσης τις βασικές πτυχές του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το οποίο έχει ως στόχο τη στήριξη των ελληνικών λιγνιτικών περιοχών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Μεγαλόπολης. Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στα προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τονίζοντας ότι έχουν πολλαπλά οφέλη: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των συνεπαγόμενων εκπομπών ρύπων, μείωση του κόστους των λογαριασμών για τα νοικοκυριά και δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει το νέο πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων στην προσπάθεια των ευρωπαϊκών κρατών να πετύχουν τους κλιματικούς τους στόχους, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία επιβάλλεται πρωτίστως από τις αγορές και ότι το νέο πλαίσιο αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια από το προηγούμενο για πράσινες δημόσιες επενδύσεις. Παράλληλα τόνισε ότι η χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης απαιτεί τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά κεφάλαια. Όσον αφορά την ιδιωτική χρηματοδότηση ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί επιτάχυνση της ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων, τονίζοντας ότι η ανάγκη αυτή αναδεικνύεται στην έκθεση Λέττα για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά και αναμένεται να επιβεβαιωθεί και στην επερχόμενη έκθεση Draghi για την Ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις ο Έλληνας Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη συνέχισης της κοινής αναπτυξιακής προσπάθειας που ξεκίνησε με το Ταμείο Ανάκαμψης. «Είναι θετικό πως οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ και η Κομισιόν υιοθέτησαν αυτό το εργαλείο που λήγει σε δύο χρόνια από σήμερα. Οπότε τι έρχεται μετά; Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για το μέλλον του Ταμείου Ανάκαμψης και το μέλλον του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι θα είναι περίεργο να λέμε από τη μια μεριά ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι βασική προτεραιότητα και μετά να κοιτάμε τον προϋπολογισμό και να μην υπάρχουν αρκετά κεφάλαια», κατέληξε ο Έλληνας Υπουργός

Το Brussels Economic Forum είναι το σημαντικότερο ετήσιο οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και 20 χρόνια, με τη συμμετοχή πολιτικών, ακαδημαϊκών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρηματιών. Στόχος είναι ανάδειξη των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή οικονομία και η αναζήτηση πρακτικών λύσεων σε αυτές.

Το φετινό συνέδριο εστίασε στην πράσινη μετάβαση, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής οικονομίας θέτοντας ως βασικό ερώτημα το πως το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη προσεγγίζει αυτά τα θέματα.

Ο κ. Χατζηδάκης στο περιθώριο του Φόρουμ έδωσε συνέντευξη στην Πορτογαλική τηλεόραση.

Πηγή: skai.gr

