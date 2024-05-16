Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι απέλασε τον Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο Άντριαν Κόγκχιλ σε αντίποινα για την απέλαση από την Βρετανία την περασμένη εβδομάδα του Ρώσου στρατιωτικού ακολούθου.

Η απάντηση της Ρωσίας κοινοποιήθηκε με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία αναφέρεται ότι ενδέχεται να λάβει επίσης περαιτέρω, απροσδιόριστα μέτρα.

«Η δική μας αντίδραση στις μη φιλικές αντιρωσικές ενέργειες της βρετανικής πλευράς που ανακοινώθηκαν στις 8 Μαΐου, δεν έχει τελειώσει με το μέτρο αυτό. Οι εμπνευστές της κλιμάκωσης θα ενημερωθούν για περαιτέρω μέτρα αντιποίνων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Στις 8 Μαΐου, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα απελάσει τον στρατιωτικό ακόλουθο της Ρωσίας, θα άρει το διπλωματικό καθεστώς από ορισμένες ιδιοκτησίες και θα περιορίσει το χρονικό διάστημα ισχύος των διπλωματικών θεωρήσεων, ως απάντηση στις «κακόβουλες δραστηριότητες» της Μόσχας, όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

